O nouă seară tristă pentru fotbalul românesc

Naţionala de fotbal a României a ratat calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2014, după ce a obţinut doar un rezultat de egalitate în faţa Greciei, scor 1-1 (Torossidis 55-autogol / Mitroglou 23), în returul barajului de accedere la competiţia din Brazilia. În partida disputată aseară, la Bucureşti, pe Arena Naţională, fotbaliştii români nu au reuşit să remonteze diferenţa de două goluri înregistrată în prima manşă, când elenii s-au impus, cu 3-1, la Pireu. Forţaţi să atace încă din start, tricolorii s-au aşezat cu fundaşii la mijlocul terenului şi au încercat să-şi facă jocul obişnuit cu multe pase. În mare parte le-a şi reuşit, pentru că oaspeţii au stat la “cutie”, aşteptându-i liniştiţi, aşezaţi pe două linii în faţa porţii apărate de Karnezis. Posesia prelungită a balonului nu a adus însă şi ocazii pentru elevii lui Victor Piţurcă, iar elanul ofensiv s-a stins după doar zece minute, în ciuda încurajărilor venite din tribune. Treptat, grecii, conduşi de experimentatul Karagounis, au pus stăpânire pe joc şi au beneficiat de o mare oportunitate de a deschide scorul în min. 17, când Tătăruşanu a respins spectaculos mingea trimisă în cros de Holebas. Două minute mai târziu a venit şi primul şut pe poartă a tricolorilor, expediat de B. Stancu, de la 25 m, însă Karnezis a reţinut fără probleme. Speranţele tricolorilor de a remonta diferenţa din tur s-au spulberat în min. 23, când Mitroglou a profitat de o ieşire greşită la ofsaid a fundaşului Măţel şi a fructificat pasa perfectă trimisă de Karagounis cu un şut pe lângă Tătăruşanu. Cu moralul la pământ, Marica şi compania au căzut atât fizic, cât şi psihic şi nu au mai reuşit nimic până la finalul primei reprize, nefiind consemnat nici măcar un şut pe spaţiul porţii apărate de Karnezis. Mai mult, în minutele de prelungire, suporterii au aruncat o petardă în careul grecilor, într-un moment în care jocul era oprit, aceasta aterizând chiar lângă Papastathopoulos. Fundaşul oaspeţilor a acuzat probleme la ochiul stâng şi a primit îngrijiri medicale.

AJUTAŢI DE GRECI. Repriza secundă a început cu aceleaşi atacuri fără vlagă ale tricolorilor, dar şi cu o serie de petarde aruncate de fanii români, în ciuda apelurilor venite de la staţia de amplificare. Total neaşteptat, tricolorii au egalat la o gafă enormă a defensivei elene, în min. 55, când Holebas a încercat să degajeze, mingea l-a lovit pe Torossidis şi a poposit în vinclul porţii oaspeţilor. Golul i-a transformat pe jucătorii români, care au început să atace în valuri, în timp ce defensiva elenă a început să se clatine, însă Karnezis a respins şutul expediat de Hoban, iar mingea trimisă de Latovlevici a trecut peste transversală. În plus, centralul sârb Milorad Mazic a trecut cu vederea un henţ comis de Holebas în propriul careu şi nu a acordat lovitura de pedeapsă cuvenită. Eforturile ofensive s-au dovedit inutile, iar scorul a rămas neschimbat până la finalul partidei, România - Grecia 1-1, iar spectatorii au cerut demisia selecţionerului Victor Piţurcă. Drept urmare, naţionala României a ratat a patra campanie consecutivă de calificare la turneul final al unui Campionat Mondial, ultima prezenţă fiind bifată în 1998, la întrecerea din Franţa, de “generaţia de aur” condusă de Gică Hagi.

Au evoluat - România (selecţioner Victor Piţurcă): Tătăruşanu - Măţel, D. Goian, Chiricheş (cpt.), Raţ (26 Latovlevici) - Hoban - Torje (56 M. Niculae), B. Stancu, Cr. Tănase, Al. Maxim, B. Stancu (87 Grozav) - Marica; Grecia (selecţioner Fernando Santos): Karnezis - Torossidis (72 Vyntra), Siovas (80 Manolas), Papastathopoulos, Holebas - Maniatis, Karagounis (cpt.) (73 Samaris), Tziolis - Salpingidis, Mitroglou, Samaras. Cartonaşe galbene: Mitroglou, Holebas, Tziolis. Au arbitrat: Milorad Mazic - Milovan Ristic şi Dalibor Djurdjevic (toţi din Serbia).

„Este normal că suntem dezamăgiţi. Ne-am dorit foarte mult această victorie şi calificare. Am dominat din primul minut, dar a fost greşeala din prima repriză. Am încercat, dar nu am mai putut reveni. Nu am căzut psihic la 0-1, dar a contat foarte mult acest lucru în economia jocului. Cred că meritam să câştigăm după prestaţia noastră, dar ştiţi cum este în fotbal. Acum, oricum nu mai contează. Publicul a fost minunat, ne-a susţinut şi le mulţumim spectatorilor pentru sprijin. Sper să ne susţină aşa şi în continuare”, a spus, la finalul partidei, în exclusivitate pentru cotidianul Telegraf, constănţeanul Alexandru Măţel. „Din păcate pentru noi, Grecia a fost mai bună ca noi în ambele jocuri. Calificarea am pierdut-o în Grecia, pentru că era greu de remontat diferenţa din tur. Păcat că nu am reuşit calificarea. Ar fi fost o performanţă remarcabilă”, a declarat selecţionerul Victor Piţurcă.