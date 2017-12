O pacientă inseminată artificial a ajuns în stare gravă la spital

În anumite situaţii, din cauza lipsei aparaturii necesare, pacienţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa sînt transferaţi la o clinică din Capitală. Cel mai frecvent sînt transportaţi cu elicopterul pacienţii politraumatizaţi, victime ale unor accidente rutiere. Ieri însă a fost transferată la Bucureşti, la bordul unui elicopter, o pacientă care a fost internată în Clinica de Obstetrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa. Femeia are 39 de ani, este din Constanţa şi a ajuns la Spital din cauza unei sîngerări abundente. “Am fost inseminată artificial la Spitalul Panait Sîrbu (Spitalul Giuleşti - n.r.) din Bucureşti. În urma unei hemoragii, am ajuns la Spitalul Judeţean. Aici, medicii au reuşit să îmi stabilizeze starea. Sînt însărcinată în 25 de săptămîni şi îmi este teamă pentru bebeluşul meu. Medicii constănţeni au decis să mă transfere la Bucureşti”, a spus Liana Lupu, viitoarea mămică. Femeia povesteşte că îşi doreşte foarte mult acest copil şi că a fost o sarcină îngrijită. “Pacienta are placenta previa. Cînd a fost adusă la spital, am intervenit şi am reuşit să o stabilizăm. Este trimisă la Bucureşti pentru că, în cazul în care micuţul se va naşte prematur, aici nu avem posibilitatea de a-i administra surfactant pulmonar ca să îl putem menţine în viaţă”, a declarat dr. Viorel Cristurean, medic ginecolog în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă. Placenta previa presupune deplasarea placentei - organul care îi oferă fătului substanţe nutritive prin cordonul ombilical - neobişnuit de jos în uter. Medicii spun că atunci cînd placenta acoperă complet deschiderea cervicală, se confruntă cu placenta previa. Această afecţiune descoperită devreme în evoluţia unei sarcini nu este un semnal de alarmă. În foarte multe cazuri, ea se fixează singură, migrînd de pe cervix. În acest caz însă placenta previa impune un tratament anume, mai ales că sarcina a fost obţinută prin inseminare artificială. Sîngerarea este nedureroasă şi începe fără simptome şi, în funcţie de severitate, este posibil să se impună o naştere prin cezariană. Dacă bebeluşul va veni pe lume cu mult înainte de termen, medicii trebuie să îi administreze acestuia surfactant pulmonar. Acesta este indicat pentru prevenirea şi tratamentul sindromului de detresă respiratorie la nou-născuţii prematuri cu greutatea sub 1,250 kg, care sînt intubaţi şi beneficiază de ventilaţie mecanică.