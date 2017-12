O promoție de absolvenți șaguniști va purta numele lui Teodor Baconschi

Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța (UAȘ) organizează vineri, 20 mai, la ora 12.00, ultimul dintre cursurile festive din acest an, la Facultatea de Psihosociologie, iar invitatul care va da numele său promoţiei de absolvenţi 2016 este Teodor Baconschi. UAŞ organizează astfel festivităţile de absolvire, dându-le tinerilor prilejul ca, la ultimul lor curs, să întâlnească ilustre personalităţi ale vieţii sociale şi politice din România, care le prefaţează fericit lansarea în carieră. Faptul că invitatul de onoare dă numele său promoţiei reprezintă o legătură în plus între absolvenţi, dar şi între ei şi profesionistul ce le devine astfel părinte spiritual. Teodor Baconschi are o formaţie academică de antropolog şi teolog și are un doctorat în antropologie religioasă și istorie comparată a religiilor, absolvit cu distincția „Magna cum laude“ la Sorbona. A fost între 1997 și 2001 ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, mandat în care a avut un rol deosebit în realizarea memorabilei vizite în România a Papei Ioan Paul al II-lea, cel care apoi a fost sanctificat. Între anii 1999 și 2001, Teodor Baconschi a fost acreditat de asemenea în Republica San Marino și pe lângă Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta. A mai deţinut demnităţile de ambasador al României în Portugalia și în Franța, cea de consilier prezidenţial, cea de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, iar între 2009 și 2012 a îndeplinit mandatul de ministru al Afacerilor Externe. După o scurtă incursiune în politică, a revenit în serviciul diplomatic al României, ca ambasador în Centrala MAE.