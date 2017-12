O sală a Institutului „Grigore Antipa“ din Constanța va purta un nume faimos

Vineri, 27 mai, începând cu ora 11.00, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină (INCDM) „Grigore Antipa” din Constanța găzduiește ceremonia festivă de inaugurare a Sălii de Conferințe „Prof. dr. Fokion K. Vosniakos“, denumită în memoria celui care a fost președintele Asociației Balcanice de Mediu (BENA). Ilustru om de știință, cercetător și profesor dedicat, prof. dr. Fokion K. Vosniakos a fost un adevărat prieten și susținător al lumii academice din regiunea balcanică și a Mării Negre, în special din România. Colaborarea fructuoasă între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ Constanța și BENA a început în anul 2002, odată cu înființarea Centrului de Formare și Pregătire Profesională în domeniul protecției mediului, care funcționează în sediul institutului constănțean. De la autorizare şi până în prezent, s-au desfăşurat 32 de serii de curs, peste 1.000 de absolvenţi primind certificate de absolvire cu dublă recunoaştere (Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice).

A SPRIJINIT CERCETĂTORII ROMÂNI

De asemenea, prof. dr. Fokion K. Vosniakos a sprijinit 147 de proiecte de cercetare şi 263 de burse pentru tinerii oameni de ştiinţă din Bulgaria, Croaţia, Serbia şi România, dar a fost și motorul organizării a peste 80 de conferințe științifice internaționale, precum și fondator al jurnalului științific ”Journal of Environmental Protection and Ecology - JEPE”. ”Pentru întreaga sa activitate și, mai ales, pentru calitățile sale de om extraordinar și dedicat, am considerat că este oportun ca sala în care s-au desfășurat multe dintre acțiunile BENA să îi poarte numele”, au transmis reprezentanții INCDM „Grigore Antipa” din Constanța, într-un comunicat. Momentul festiv va fi urmat de o prelegere a prof. dr. Massimiliano Fenice, de la Università della Tuscia, Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, Viterbo, Italia. De asemenea, la manifestare vor participa prof. dr. Evangelos Papathanassiou, director științific al Centrului Elen de Cercetări Marine, Grecia, dr. Anna K. Daníelsdóttir și dr. Oddur Már Gunnarsson, reprezentanți ai Matis OHF, Islanda, coordonatorii proiectului FP7 MareFrame, prof. dr. Ertuğ Düzgüneş, de la Universitatea Karadeniz din Trabzon, Turcia, și conf. univ. dr. Violin Raykov, de la Institutul de Oceanologie din Varna, Bulgaria, buni prieteni și colaboratori ai prof. dr. Fokion K. Vosniakos. Și-au anunțat prezența și un grup de cadre didactice de la Universitatea „Ovidius“ Constanța și de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța, precum și reprezentanți ai Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.