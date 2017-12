O săptămână până la Oscaruri

Competiţia devine tot mai acerbă cu o săptămână înainte de decernarea premiilor Oscar, eveniment ce va încheia sezonul premiilor de la Hollywood. Filmul britanic „The King\'s Speech / Discursul regelui” pare marele favorit, însă lungmetrajul despre apariţia reţelei Facebook, „The Social Network / Reţeaua de socializare”, are mulţi admiratori şi ar putea crea surpriza galei.

Lungmetrajul „The King\'s Speech / Discursul regelui”, în care actorul Colin Firth interpretează rolul regelui George al VI-lea al Marii Britanii, a primit cele mai multe nominalizări la Oscar, nu mai puţin de 12, şi a fost recompensat de majoritatea sindicatelor profesioniştilor de la Hollywood, de la Sindicatul producătorilor americani, Sindicatul actorilor americani la Sindicatul regizorilor americani. În plus, acest film a fost marele câştigător la gala premiilor Academiei de Film şi Televiziune Britanice (BAFTA), obţinând şapte trofee, printre care şi distincţia pentru cel mai bun film. La rândul său, „The Social Network / Reţeaua de socializare”, o cronică a felului în care a apărut reţeaua Facebook, în regia lui David Fincher, a fost nominalizat la opt categorii, cu două mai puţin decât un alt contracandidat serios, westernul „True Grit / Adevăratul curaj” al fraţilor Ethan şi Joel Coen, însă se bazează pe simpatia criticilor americani şi a succesului de la recenta gală a premiilor Globul de Aur, unde a fost recompensat cu patru trofee majore. În faţa acestor doi candidaţi de calibru, câteva alte filme şi echipele tehnice din spatele lor pot emite pretenţii la câştigarea unor Oscaruri. Printre acestea se află „True Grit / Adevăratul curaj”, un remake regizat de fraţii Coen după un western clasic, drama „The Fighter” o poveste din lumea boxului, „Black Swan / Lebăda neagră”, o incursiune în universul obsesiv al unei balerine, dar şi „Inception / Începutul”, celebrul thriller regizat de Christopher Nolan, ce a avut un succes de casă impresionant în 2010.

Aproape toţi regizorii acestori filme sunt nominalizaţi la Oscar la categoria Cel mai bun regizor, însă cele mai mari şanse pare să le aibă Tom Hooper - regizorul filmului „The King\'s Speech / Discursul regelui”, premiat deja de Sindicatul regizorilor americani. Din 1948 şi până în prezent, doar şase laureaţi ai acestui premiu nu au eşuat în tentativa lor de a câştiga şi Oscarul în acelaşi an. În ceea ce-i priveşte pe actorii din rolurile principale, marele favorit este Colin Firth, care, graţie prestaţiei sale impresionante din „The King\'s Speech / Discursul regelui” a câştigat absolut toate premiile importante din acest sezon. Va concura cu Jeff Bridges, şeriful din „True Grit / Adevăratul curaj”, şi cu Jesse Eisenberg, interpretul lui Mark Zuckerberg, fondatorul reţelei Facebook din filmul „The Social Network / Reţeaua de socializare”. Actorul spaniol Javier Bardem este şi el nominalizat pentru rolul din „Biutiful”, regizat de mexicanul Alejandro Gonzalez Inarritu, iar James Franco a fost nominalizat pentru rolul din drama „127 Hours” de Danny Boyle. James Franco va fi, totodată, împreună cu Anne Hathaway, prezentatorul galei de decernare a premiilor Oscar.

În ceea ce le priveşte pe actriţele din rolurile principale, Hollywood-ul are o favorită clară în acest an: Natalie Portman, premiată pentru rolul balerinei obsedate de succes care ajunge schizofrenică în drama „Black Swan / Lebăda neagră”, recompensată cu Globul de Aur, BAFTA şi de Sindicatul actorilor americani. La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate Annette Bening pentru rolul din „The Kids Are All Right”, Nicole Kidman pentru rolul din „Rabbit Hole”, Jennifer Lawrence din „Winter\'s Bone” şi Michelle Williams din „Blue Valentine”. În categoriile actorilor şi actriţelor în roluri secundare, pariurile par deschise oricărui rezultat, chiar dacă numele actorilor Christian Bale şi Melissa Leo, ambii pe afişul filmului „The Fighter”, sunt pe buzele tuturor. Alţi actori cu şanse reale sunt Helena Bonham Carter („The King\'s Speech / Discursul regelui”), Amy Adams („The Fighter”), tânăra Hailee Steinfeld „True Grit / Adevăratul curaj”), Jacki Weaver („Animal Kingdom”), Geoffrey Rush („The King\'s Speech / Discursul regelui”), John Hawkes („Winter\'s Bone”), Jeremy Renner („The Town”) şi Mark Ruffalo („The Kids Are All Right”).

Şi două filme francofone sunt în cursă: „Hors-la-loi”, filmul algerianului Rachid Bouchareb, şi „Incendies”, al regizorului canadian Denis Villeneuve, care vor concura la categoria Cel mai bun film străin cu peliculele „Biutiful” (Mexic), „Dogtooth” (Grecia) şi „In a Better World” (Danemarca). Cea de-a 83-a ediţie a premiilor Oscar va avea loc pe data de 27 februarie, la Teatrul Kodak Theatre din Hollywood.