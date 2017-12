O scrisoare sinceră și ireproșabilă

Contrariat de titlurile pline de indignare patriotică apărute - „Adrian Severin, scrisoare halucinantă către ambasadorul SUA“, „Scrisoarea năucitoare a lui Adrian Severin către noul ambasador SUA“, „Fostul europarlamentar atacă justiția dând în cap americanilor“, „Adrian Severin vede un complot FBI în spatele anchetelor DNA“, „Fost europarlamentar: FBI ghidează activitățile DNA“, „Severin: FBI, birou la DNA“ etc. -, am decis să explorez în amănunt textul respectivului, publicat pe blogul personal. Mai ales că titlurile respective mi s-au părut cât se poate de plauzibile!

Și m-am decis să selectez doar adevărurile incontestabile. A ieșit cam mult! Totuși, să sistematizăm și să vedem ce e atât de „halucinant“ și de „năucitor“ în afirmațiile lui Adrian Severin:

- „Sunteți cu atât mai binevenit cu cât ați fost mult-așteptat. Vă așteptăm nu numai de cei câțiva ani de când țara dvs. - pentru motive care nu pot constitui o scuză - a decis să reducă la nivel de însărcinat cu afaceri reprezentarea ei diplomatică într-un stat care oficial îi este (încă) partener strategic (în plan bilateral) și aliat (în NATO). Vă așteptăm încă de când predecesorii dvs. au ales să abandoneze rolul de ambasador spre a și-l asuma pe cel de “vice-rege”“. Corect? CORECT!

- „Sunteți binevenit și pentru că, fiind diplomat de carieră, se speră că veți reprezenta cu profesionalism interesele americane, iar nu interesele de afaceri ale vreunui lup moralist din jungla politică a țării dvs., obligat să recompenseze prin acreditări ambasadoriale donațiile primite în campania electorală. Românii s-au săturat de ambasadorii “politici” parașutați aici, care, fără să le cunoască și respecte istoria, cultura și tradițiile, în timp ce le țin predici și le dau instrucțiuni - cu încălcarea patentă a normelor diplomatice - asupra felului în care trebuie să combată corupția și să separe afacerile de politică, își amortizează fără rușine, din sudoarea românească, “investițiile” făcute prin finanțarea clanurilor politice de acasă“. Corect? CORECT!

- „Sperăm că “Imperiul (democratic) american”, odată cu venirea dvs., ne va onora măcar prin ridicarea României la rangul de “provincie prezidențială”, după ce în ultimul deceniu a fost tratată ca un fel de sucursală a firmei “Biden, Nuland & Co.”, avându-l pe domnul Mark Gitenstein ca administrator“. Corect? CORECT!

- „Atacurile Ambasadei SUA la adresa Parlamentului României - formulate public cu încălcarea grosolană a Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice dintre state - au contribuit masiv la decredibilizarea parlamentarismului și pluripartidismului în ochii românilor și, prin aceasta, la decredibilizarea democrației în ansamblul ei. Pe de altă parte, SUA au intervenit, poate fără să o dorească și cu siguranță fără să își dea seama de urmări, în lupta politică internă din România, fiind împinse în cele din urmă să facă, împotriva propriilor valori, a propriei filosofii de politică externă și a propriilor interese, aplicarea zicalei “our bastards are better than their bastards” (“ticăloșii noștri sunt mai buni decât ticăloșii lor”)“. Corect? CORECT!

- „Efectul pervers a fost acela că puterea judecătorească a fost delegitimată (o justiție în afara controlului democratic este nelegitimă), autoritatea judiciară s-a transformat în regim politic autoritar-justițiarist (coruptibil și corupt ca orice putere fără limite), iar „statul de drept” a devenit „stat polițienesc” (condus de acea parte a serviciilor secrete care a acceptat să redevină poliție politică). Implicarea partizană în competiția internă românească a decredibilizat în ochii românilor politica externă americană față de România“. Corect? CORECT!!!

- „Câtă vreme justiția politizată nu a mai distins între cinstiți și corupți, ci numai între politicienii puterii și cei ai opoziției, între suveraniști și internaționaliști, între pro-occidentali și pro-ruși, între europeniști și atlanticiști, respectul legii a rămas fără motivare. (...) Așa se face că, în ultimii ani, în ciuda unei impresionante coregrafii justițiare și a unei telejustiții agresive, corupția a crescut“. Corect? Corect!

- „În vara anului 2012, un număr de 7,4 milioane de români, reprezentând aprox. 85% din electoratul prezent la urne (acesta, la rându-i, ridicându-se la aprox. 50% din totalul cetățenilor cu drept de vot), s-au pronunțat prin referendum pentru demiterea președintelui României. În acest context a sosit la București asistentul secretarului de stat al SUA, domnul Philip H. Gordon, care a afirmat public sprijinul american pentru cel pe care majoritatea zdrobitoare a românilor îl voia demis. Această voință - nu are nicio importanță dacă justificată sau nu - îl lipsea pe șeful statului român de legitimitate democratică. Prin vocea trimisului său, America arăta că, pentru ea, asta nu contează. În final, voința Americii a prevalat împotriva voinței poporului român“. Corect? PROFUND INCORECT, D-LE GORDON!

- „Mulți români au putut urmări la televizor, anul acesta, scene transmise de la recepția oferită de Ambasada americană la București cu prilejul Zilei Naționale a SUA. Un distins intelectual român mi-a împărtășit cu acest prilej tristețea profundă produsă lui de constatarea că masa invitaților era evident dominată de reprezentanții procuraturii și justiției, alături de cei ai unor ONG-uri justițiar-populiste și de câțiva politicieni de reputație îndoielnică ce “sprijină” justiția politizată tocmai spre a nu-i fi clienți“. Corect? Nu știu, că n-am fost invitat...

- „În chiar sediul DNA funcționează un birou al FBI (unii spun - se pare, fără temei - că ar fi o reprezentanță a doamnei Victoria Nuland). O totală lipsă de transparență caracterizează relația dintre acest birou și DNA. Dacă totul s-ar limita la combaterea infracționalității transfrontaliere, părțile lucrând împreună pentru a schimba informații referitoare la fapte ilegale comise în România cu impact negativ în SUA și invers, totul ar fi în regulă. Se pare însă că reprezentanții FBI ghidează și activități ale DNA menite a-i “sancționa” pe oamenii politici, oamenii de afaceri sau oamenii de cultură români care nu adoptă convingător agenda geo-politică a SUA ori, prin preocupările lor, îi stânjenesc promovarea“. WHAT?!?

- „Pe data de 4 decembrie 2004, o mașină condusă de un cetățean american aflat în post la București - plutește încă misterul cu privire la identitatea lui exactă - a intrat violent într-un taxi care circula regulamentar și astfel a provocat moartea unui cetățean român. Întâmplarea face ca acel român să fie un artist foarte popular, pe numele său Teo Peter. În loc să fie cercetat și judecat de autoritățile române, presupusul criminal a fost imediat scos din România pentru a fi judecat și… achitat de instanțele americane în condiții scandaloase. Justiția americană a înlăturat fără ezitare acuzația pentru omor din culpă, învârtind astfel cuțitul americano-scepticismului în rana conștiinței publice românești“. HALUCINANT?!? NU, ABSOLUT ADEVĂRAT!

- „Asemenea ofense, cu atât mai regretabile cu cât sunt inutile, au fost nimic însă în comparație cu practica predecesorului dvs., ambasadorul Mark Gitenstein, și a colaboratorilor săi de a convoca la sediul lor demnitari români - miniștri, parlamentari, capii autorității judiciare, șefi de instituții administrative sau de partid etc. - spre a-i certa pentru “greșelile” comise în exercițiul funcțiilor lor și a-i instrui în legătură cu ceea ce să facă și cu modul în care să se comporte în viitor. Atât mustrările, cât și instrucțiunile erau comunicate și opiniei publice, prin intermediul presei“. ADEVĂRAT? ADEVĂRAT!

- „Parlamentului i se spunea ce legi să adopte și ce legi să nu adopte sau cum să își exercite competențele în raport cu procurorii - altminteri simpli agenți ai Executivului, teoretic supus controlului parlamentar, iar nu invers. Guvernului i se spunea ce politici să promoveze și ce politici să nu promoveze, pe cine să numească în fruntea instituțiilor statului și pe cine să nu numească, cum să se raporteze la Președinție și la alte structuri ale puterii sau administrației de stat“.

- „Cea mai recentă încercare de acest fel îi aparține însărcinatului cu afaceri al SUA, dl. Dean Thompson, care în primăvara anului curent i-a convocat la reședința sa, cu un preaviz de 24 ore, pe președinții celor două Camere ale Parlamentului României - demnitarii cu numărul doi și trei în ordinea de precădere a ierarhiei statului român - pentru ca în prezența unor politicieni români din opoziție, presupus agreați de administrația americană și la rândul lor invitați (evident fără consultarea părții române și fără vreo logică protocolară sau regulă diplomatică), să le ceară abandonarea unor acte normative cu impact exclusiv intern, aflate pe agenda Legislativului, sau modificarea unor decizii ale acestuia vizând ridicarea imunității parlamentare. Niciunul dintre aceste subiecte nu privea relațiile bilaterale dintre SUA și România“. ADEVĂRAT? ADEVĂRAT!

- „Cu ocazia audierii dvs. în Senatul SUA, senatorul Ron Johnson v-a cerut să o sprijiniți pe șefa DNA, pe care a caracterizat-o ca pe “o femeie curajoasă”. Din păcate, această recomandare, pe care sper și vă îndemn să o ignorați, reflectă o concepție destul de răspândită în SUA asupra felului în care poate fi și trebuie tratată relația cu România. Ea este profund greșită și total contraproductivă. În primul rând, trebuie să știți că nimic nu o amenință pe d-na Kovesi, așa încât nu are nevoie să dovedească vreun curaj deosebit pentru a-și face datoria. Asta dacă nu cumva libertatea de opinie și libertatea de expresie, respectiv criticile formulate în exercițiul lor, ar fi o amenințare la adresa șefilor procuraturii“. FĂRĂ COMENTARII.

- „Dincolo de aceasta, însă, și tocmai pentru salvgardarea amintitului parteneriat, se impune înțelegerea faptului că singurii îndreptățiți să decidă asupra persoanelor care trebuie așezate în fruntea instituțiilor românești sunt românii. Ce șanse ați da unui cetățean american pe care un senator român l-ar propune pentru ocuparea funcției de procuror general al SUA sau de director al Serviciului Secret?“.