O sută de copii bolnavi de inimă, salvați!

Programul de cooperare între Ministerul Sănătăţii (MS) şi Clinica San Donato continuă. În această săptămână, medicii italieni şi români care colaborează în domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice au ajuns la un bilanț de 100 de intervenții chirurgicale pe cord. ”Am reușit ceea ce ne-am propus, adică să salvăm aici, acasă, copiii noștri care se nasc cu malformaţii cardiace, fără a mai fi necesar transferul lor în unităţi sanitare din alte ţări. Anul trecut am stabilit cu reprezentanţii clinicii italiene că vom continua acest program şi că îl vom dezvolta la nivel național. În prezent se realizează intervenții la București, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “M.S. Curie”, și în alte 4 centre din Iași, Tg. Mureș, Cluj-Napoca și Timișoara”, a declarat ieri, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, citat într-un comunicat al instituției. În iulie 2014, ministrul Sănătăţii a semnat extinderea Programului de cooperare între MS şi Clinica San Donato, program în cadrul căruia echipe de medici italieni şi români operează copii cu malformaţii congenitale cardiace în cadrul spitalelor din România. “Cea de-a doua componentă a programului o reprezintă cea de instruire a personalului medical în domeniul chirurgiei cardiace. Ținta noastră este ca în 2016, după 2 ani de la înființarea programului, echipa de medici români să poată efectua în integralitate intervențiile, fără coordonarea medicilor din Italia”, a spus demnitarul. El a a felicitat echipele de profesioniști români și italieni pentru că toate cele 100 de intervenții realizate au avut o rată de succes de 100%. La rândul lor, medicii italieni au subliniat importanța acordului încheiat cu MS și a suportului acestei instituții. ”Mortalitatea infantilă cauzată de malformaţiile congenitale ale sistemului circulator reprezintă peste 11% din totalul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an. Numărul anual de copii cu probleme cardiace, printre nou-născuți, este de aproximativ 2.500 - 3.000”, potrivit MS.