O vară de neuitat pentru Charlize Theron

Actrița sud-africană Charlize Theron a fost una dintre vedetele care au asistat la prezentările din săptămâna dedicată modei haute couture, fiind una din cele care promovează casa Dior. Însă a uimit faptul că a reușit să-l convingă pe iubitul său, actorul și regizorul american Sean Penn, să o însoțească. Cei doi au fost de nedespărțit la defilările de modă, fiind suprinși comentând de zor creațiile pe care le vedeau. Charlize Theron este una dintre muzele designerului Dior, Raf Simons, alături de actrița franceză Marion Cotillard, dar prezența lui Sean Penn la un astfel de eveniment ar putea fi explicată de un zvon proaspăt apărut în presa sud-africană. Cuplul se afla la Paris în căutarea ținutelor de nuntă, pentru că cei doi se pare că au decis să își unească destinele la sfârșitul verii, în țara natală a frumoasei actrițe.

Charlize Theron şi Sean Penn au o relaţie de opt luni, dar se pare că sunt foarte siguri de soliditatea sentimentelor lor. Nunta va avea loc destul de repede chiar și după standardele de la Hollywood. În plus, cei doi vor adopta apoi un copil împreună. Cuplul se află în această perioadă în Africa de Sud, unde Sean Penn regizează filmul intitulat ”The Last Face”, în care rolul principal este interpretat de Charlize Theron. Nu este întâmplător, poate, că aceasta este o poveste de dragoste! În filmul turnat la Cape Town, Charlize Theron interpretează un medic ce participă la acţiuni umanitare în Africa, în contextul unor violente conflicte politice şi militare care afectează continentul. Actriţa sud-africană îl are ca partener pe Javier Bardem, iar filmul va fi lansat în 2015.

Deşi relaţia romantică a celor doi actori a început abia în urmă cu opt luni, ei sunt buni prieteni de peste 18 ani. ”Charlize l-a văzut pe Sean cum s-a maturizat. El are un spirit înţelept şi a devenit mult mai răbdător. Charlize şi Sean privesc împreună spre viitor cu multă speranţă”, a explicat o sursă din anturajul actriței despre graba cu care lucrurile se întâmplă în relația lor. Sean Penn, în vârstă de 53 de ani, şi Charlize Theron, de 38 de ani, vor să devină părinți foarte repede. ”Charlize şi-a dorit întotdeauna încă un copil. Ea îl are deja pe Jackson, fiul ei adoptat, în vârstă de 2 ani”, a mai afirmat aceeaşi sursă. Sean Penn s-a ataşat foarte mult de fiul actriţei sud-africane. ”Sean a devenit un fel de model patern pentru Jackson”, afirmă și tabloidul ”US Weekly”.