În nota de totală parodie în care se complace politichia noastră, după toată tevatura cu fratele Mircea, preşedintele Băsescu este prezentat ca fiind victima unui complot de zile mari. Cu o imaginaţie caracteristică lui Tarzan, şoferul zbanghiu care dansa pe volan în timp ce conducea un TIR, susţinătorii săi zugrăvesc fel şi fel de scenarii delirante. Cu o incisivitate de-a dreptul grotească, unii dintre ei încearcă să ne convingă că domnul Mircea Băsescu, fratele prezidentului, ar fi fost atras într-o cursă bine lucrată la un bal mascat. De altfel, tot ceea ce se întîmplă în ţara asta de ceva vreme seamănă cu un bal mascat! Ei bine, în acea atmosferă de bulibăşeală totală, fiind legat la ochi, domnia sa ar fi fost pus să semneze tot felul de acte! Acum, după ce confraţii de la “Bursa” au dezvăluit toată această tărăşenie cu iz prezidenţial, domnul Mircea a constatat că a semnat pentru o firmă şi a ajuns în alta! Se înţelege de la sine că manevra a fost pusă la cale de adversarii politici ai actualului preşedinte! Pesemne ca să-l determine să se hotărască dacă mai candidează sau nu pentru încă un mandat… Ipotezele vehiculate sînt de-a dreptul comice, dacă nu cumva chiar ridicole. Înţeleg pe deplin interesul celor care vor să facă din Traian Băsescu un preşedinte care nici usturoi nu a mîncat, dar nu cred că această tactică îl avantajează prea mult… Ba, dimpotrivă, dacă admitem o astfel de ipoteză, nuanţată chiar de domnia sa, atunci, să-mi fie cu iertare, nu mai avem în faţă un preşedinte jucător! Ce jucător este cel care spune că nu are habar de ceea ce se întîmplă în propria sa ogradă, referindu-mă strict la familie? Dacă întreaga istorie este creaţia serviciilor secrete, atunci, şi mai grav, avem de-a face cu un semnal extrem de serios în ce priveşte fragilitatea poziţiei pe care se plasează, în momentul de faţă, preşedintele. Rezolvarea aleasă de Traian Băsescu îl pune într-o altă lumină nefericită. Strîns cu uşa de evenimentele care s-au revărsat în cascadă asupra sa, s-a dezis de fratele său, pe care, într-un moment de laşitate, l-a expus fără nicio reţinere. Aprecierile domniei sale cum că nu poţi să-ţi alegi rudele şi, mă rog, în cazul său, trebuie să-şi ducă singur crucea, îl descalifică total. Cunosc familii care, în situaţii grele, condamnări, scandaluri jenante, etc. nu s-au dezis de rudele lor. Ca să-şi spele imaginea, a uitat că sîngele apă nu se face, făcînd o demonstraţie în materie de… beştelit! Nu cred că Mircea este mărul putred al familiei Băsescu. Pînă la acest episod au mai fost numeroase alte situaţii de acest gen, cu fiicele domniei sale în prim plan, după cum am mai comentat, dar nu îmi amintesc să fi avut o poziţie atît de tranşantă. În opinia mea, principalul vinovat de situaţia existentă în prezent este chiar preşedintele Traian Băsescu. Prin comportamentul său, ieşiri necontrolate, atacuri şi jigniri la adresa presei, sfidarea clasei politice, tentativele de bagatelizare a rolului Parlamentului, etc. a încurajat un anumit tip de comportament. Poate că şi Mircea Băsescu, gîndind că are în spate un frate preşedinte, a considerat normal să-l copieze. În definitiv, toţi avem în familia noastră un model. Mircea îl are ca model pe Traian. De aceea, în foarte multe situaţii, se comportă exact ca el. Vezi episodul cu Ciuvică şi altele. Înainte de a-l fi tras de urechi pe Mircea, domnul Traian ar fi trebuit să se beştelească singur pe sine însuşi. De la dînsul se trag toate relele. Tentativa de a-l transforma pe fratele său în “oaia neagră” a familiei este lipsită de temei. O să rîdeţi, dar o astfel de şmecherie ieftină echivalează cu o gravă greşeală politică.