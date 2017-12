Oana Roman spune că Revoluția a maturizat-o brusc

Oana Roman a trăit intens zilele Revoluției din 1989. Ea a afirmat că tot ce s-a întâmplat atunci a marcat-o și a maturizat-o peste noapte. Fiica fostului premier al României Petre Roman era doar un copil pe atunci. Odată cu sosirea lunii decembrie, ea și-a amintit despre acele momente, care au marcat-o puternic. „Se apropie Crăciunul, dar până atunci e perioada zilelor comemorative ale Revoluției, zile care pentru mine înseamnă momentul în care, fără voia mea, am devenit peste noapte din copil om matur. Am văzut oameni bătuți în fața blocului nostru, căci stăteam lângă Piața CC-ului, actuala Piață a Revoluției, am văzut și auzit cum se trăgea non-stop în nopțile alea și speriată mă cuibăream în brațele mamei. E o perioadă care m-a marcat profund... și sper ca într-o zi să pot să povestesc, poate în scris, cum am trăit eu acele zile. O mărturie a unor evenimente trăite și văzute prin ochii unui copil de 13 ani”, a dezvăluit Oana Roman.