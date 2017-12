Obiective de investiții ale RAJA în județul Ialomița

17:47:58 / 25 Septembrie 2016

...nu este chiar roza situatia!

....o fi asa pe hartie. In rwalitate situatia este cam albastra. Apa scumpa! Sa plateste canalizarea la consumul de apa, cu toate ca unii o folosesc pentru udat....si se duce in pamant la plante nu la canalizare....pe urma lucrarile facute sunt de cea mai proasta calitate...peste tot crapa conductele de ma a focului...sa nu dati vina pe constructori....cat se fac lucarrile nici un angajat al rajei nu da pe acolo sa vada ce si cum...aaaaa! pardon! da pe hartie! pe hartie toata lumea sta toata ziua in teren. In realitate, situatia este jalnica...apa de proasta calitate, aproape de nebaut....aaaaa! pardon...pe hartie este foarte buna! Ma scuzati. ...si mai este ceva....Institutia aceasta ,,geme,, de tot felul de personaje care nu au nici o legatura cu ...apa! Ma intreb cine sunt noii ,,directori , ai statiilor de epurare....stim ca la harsova este fostrul viceprimar si unul din sefii PSD-ului pe comuna.Probabil ca si la Fetesti este la fel...pai daca seful de la judetm este si seful PSD-ului pe judet, de ce nu ar fi in liocalitati sefii PSD/urilor de aici. Este normal, nu? ...cam asa sta situatia cu...lauda de sine a celor de la RAJA....In rest, numai de bine! Aaaaaa! Stie cineva care este tariful la buzunarul unui sef local daca intervine sa remedieze o avarie undeva, pe domeniul privat?...nu este adevarat?....si-au facut sefii si sefisorii locali SRL/uri si isi mai trag si ei artea lor din ...apa de la Dumnezeu? Nu! ...Nu apare pe hartie nicaieri asa ceva?Aaaaaaa! ma scuzati. Eu auzisem ca mai sunt...sau se comoprta pe banii institutiei ca si cum ar si o afacere personala?...oare? ...sunt multe nedumeriri! In orice caz, sa nu ne astaptam la lucruri bune din partea acestei institutii...Aaaaaa! Iertare! Pe hartie scrie numai de bine?-Vai ce ticalos sunt!...eu vorbeam aici de situatia reala...aveti dreptate dragii nostri sefi de la RAJA. Situatia este foarte buna. Chiar excelenta......