Obiective opuse

Viitorul Constanţa şi CS Eforie, se vor întîlni, astăzi, de la ora 17.30, pe terenul “Voinţa“, într-o partidă din cadrul fazei a doua naţionale a Cupei României la fotbal. Deşi va fi la primul joc oficial de la înfiinţare, Viitorul porneşte cu prima şansă în această confruntare, una de care cei din Eforie nu par deloc interesaţi. “Nu ne interesează această competiţie. Dacă ne-ar fi interesat, am fi jucat pe teren propriu, aşa cum era prevăzut iniţial. Ar fi fost însă o cheltuială în plus pe care nu ne-o permitem. Am preferat ca cei de la Viitorul să se ocupe de organizarea meciului şi să jucăm astfel pe terenul lor“, a declarat unul dintre antrenorii celor de la Eforie, Gheorghe Butoiu. De partea cealaltă însă, tînăra formaţie a Academiei “Gheorghe Hagi“ îşi doreşte mult un prim succes la prima apariţie oficială. “Ca orice joc de Cupă, considerăm că va fi un meci deschis oricărui rezultat. Venim după mai bine de o lună de pregătire centralizată, avem o echipă bună şi vrem să începem cu dreptul competiţiile oficiale“, a afirmat Iancu Guda, antrenor principal la Viitorul. Conform regulamentului, fiecare echipă va trebui să aibă în teren cel puţin doi juniori. Învingătoarea acestei întîlniri va accede în turul III al Cupei României, acolo unde, sîmbătă, va întîlni pe AS Municipal Constanţa. Echipe probabile - Viitorul (antrenori Iancu Guda şi Marius Codescu): C. Popa - Boritz, Militaru, I. Posteucă, Şuta - Muscă, I. Florea, Chirilă - Nicolescu, Stanciu, Chiţu. Absenţe: Roşu, Răvoiu, Crişan - accidentaţi; CS Eforie (Gheorghe Nedu şi Gheorghe Butoiu): Vasiliu - Della, Fugaru, Croitoru, Tănase - Măgureanu, Potoaşcă, Lefter, Chehaia - Gerea, Gabriel Chelariu. Arbitri: Victor Chiriazic (Tulcea) - Alexandru Midvichi (Tulcea), Gabriel Georgescu (Constanţa).