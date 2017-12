„Oferta mizerabilă” a guvernanţilor, atacată la Curtea Constituţională

Speriaţi de valul de greve generale care va cuprinde toată ţara, reprezentanţii Guvernului s-au gîndit să emită o ordonanţă de urgenţă care să îi calmeze pe sindicaliştii din Educaţie. Însă, în loc să liniştească spiritele, noua ordonanţă, care prevede majorări salariale cu pînă la 28%, în două etape, i-a enervat, pur şi simplu, pe liderii sindicatelor. Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) au declarat că vor ataca la Curtea Constituţională (CC), prin Avocatul Poporului, noul act normativ, pentru că la elaborarea acestuia nu au fost consultaţi partenerii sociali (reprezentanţii sindicatelor ai căror membri sînt afectaţi de prevederile ordonanţei). Mai mult, liderul FSLI, Aurel Cornea, a declarat că premierul Călin Popescu Tăriceanu a dezinformat opinia publică, pentru că, la negocierile care au avut loc ieri între acesta şi liderii sindicatelor bugetarilor s-a vorbit despre majorări de 24%, numai pentru cei care au salariul cuprins între 640 şi 700 de lei. „Noi avem o grilă a noilor salarii, pe care am primit-o de la Guvern şi care nu ne satisface. Potrivit acesteia, în prima etapă (la 1 martie 2009), cei care au salarii între 640 şi 700 de lei ar urma să primească 23%, în timp ce cadrele didactice care au salarii începînd cu 1.500 de lei, nu primesc nimic. Iar în a doua etapă (la 1 septembrie 2009), celor cu salariu de la 1.500 de lei în sus li se majorează cu 3%. Salarii de pînă la 640 de lei au, însă, doar cadrele necalificate. Altfel spus, de majorarea „generoasă” a lui Tăriceanu beneficiază, potrivit noii ordonanţe, femeile de serviciu”, a precizat Aurel Cornea. O solicitare similară a fost formulată şi de liderii Federaţiei Spiru Haret (FSH), care au sesizat ieri Avocatul Poporului cerînd atacarea noii ordonanţe la CC. Potrivit conducerii FSH, ordonanţa este „un nou act de abuz comis de Guvernul României care, în încercarea de a scăpa de o decizie nefavorabilă a CC şi pentru a contracara votul Senatului din 10 noiembrie care a respins ordonanţa privind amînarea majorării salariale cu 50%, a decis să emită, cu încălcarea tuturor principiilor unui stat democratic, o nouă ordonanţă de urgenţă”. FSH s-a mai adresat Avocatului Poporului, solicitînd sesizarea CC cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 136/2008 prin care s-a decis amînarea pînă în 1 aprilie a legii de majorare cu 50% a salariilor cadrelor didactice. Amintim că premierul a anunţat, luni, că salariile cadrelor didactice vor creşte diferenţiat, cu pînă la 28%, în două trepte, la 1 martie şi la 1 septembrie 2009, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate, luni, de Executiv. În medie, această majorare diferenţiată presupune creşterea fondului total de salarii cu 10%. Profesorii universitari nu vor primi niciun ban în plus, deoarece ordonanţa are rolul de a mări cu precădere salariile mici de învăţămînt, potrivit premierului. „Nu acceptăm această ofertă mizerabilă din partea guvernanţilor. Parcă am fi în Piaţa Chiliei din Constanţa şi am juca alba-neagra. Sîntem o categorie socio-profesională care se ocupă de modelarea minţilor tinere şi nu acceptăm aceaste umilinţe şi mizerii. Mîine, ne vom strînge toţi liderii judeţeni ai FSLI la Bucureşti unde vom discuta despre atacarea ordonanţei la CC. Am strîns deja procese verbale de la cadrele didactice din teritoriu şi cu ele ne vom prezenta la Avocatul Poporului”, a declarat liderul FSLI Constanţa, prof. Ioana Purcărea, care a adăugat că se va menţine calendarul acţiunilor de protest stabilit. Niciuna dintre federaţiile sindicale din Învăţămînt (FSLI, Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţia „Alma Mater” şi FSH) nu doreşte să semneze un eventual acord cu Guvernul privind majorări salariale mai mici de 50%. În cazul în care nu se ajunge la nicio înţelegere cu reprezentanţii Guvernului, pe 18 noiembrie va fi declanşată, la nivel naţional, greva generală pe timp nelimitat.

De rîsul curcilor: Ministerul Educaţiei vrea să atragă în sistem personal calificat

Reprezentanţi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) au declarat că au elaborat ordonanţa privind majorarea de pînă la 28% a salariilor cadrelor didactice pentru că sînt conştienţi de necesitatea creşterii salariilor pentru personalul din Învăţămînt. De asemenea, ordonanţa a fost emisă din dorinţa MECT de a atrage în sistem personal calificat şi valoros. „Prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă, pentru anul 2009 au fost aprobate creşteri diferenţiate pentru cadrele didactice, astfel încît personalul din Învăţămînt cu salarii mici să beneficieze de creşteri semnificativ mai importante decît cele ale personalului cu salarii mari. Acest act normativ reprezintă prima dintr-un şir de măsuri pe care MECT doreşte să le ia în vederea creşterii atractivităţii sistemului de Învăţămînt pentru tineri”, au precizat reprezentanţii MECT. Aceştia au adăugat că legea privind salarizarea unică a angajaţilor din sistemul bugetar va asigura poziţionarea corectă şi echitabilă a tinerilor care lucrează în Învăţămînt, în raport cu întregul sistem bugetar. La majorările de pînă la 28% se adaugă şi cele 9 procente primite de profesori la 1 octombrie. Potrivit ordonanţei, salariul de bază lunar al unui profesor cu gradul didactic I, studii superioare şi o vechime cuprinsă între 6-10 ani din sistemul preuniversitar va creşte de la 1.416 lei la 1.599 lei, în septembrie 2009, iar un debutant cu studii superioare va fi plătit începînd cu viitorul an şcolar cu 1.399 lei, faţă de 1.134 lei în prezent. Un debutant cu studii medii va fi plătit cu 1.149 lei, cu 181 lei peste nivelul de salarizare actual. Salariul minim de încadrare al unui preparator debutant va fi majorat de la 1.298 lei la 1.499 lei. Salariul minim al unui preparator cu vechime cuprinsă între 6-10 ani va fi majorat de la 1.344 lei la 1.524 lei, iar salariul maxim de încadrare va ajunge la 1.872 lei. Un profesor cu grad didactic II şi vechime de 6-10 ani va avea în septembrie 2009 un salariu de bază de 1.424 lei, pornind de la 1.212 lei în prezent, iar un profesor de această categorie cu vechime în învăţămînt de peste 40 ani va fi remunerat cu 1.918 lei, faţă de 1.828 lei cît primeşte în prezent.

PSD condamnă noua ordonanţă

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a acuzat ieri Guvernul de lipsă de bun-simţ, precum şi de sfidarea statului de drept, pentru emiterea, luni seară, a Ordonanţei de Urgenţă prin care este abrogată prima ordonanţă care amîna mărirea salariilor profesorilor şi se stabilesc creşteri salariare de pînă la 28% pentru cadrele didactice. „Cred că este un act de sfidare fără precedent a statului de drept din România. Nu am crezut că, vreodată, vom asista la o situaţie care sfidează orice brumă de bun-simţ în politica şi în legiferarea din statul român”, a comentat Geoană acţiunea Guvernului. El a precizat că actualul Guvern încearcă să facă promisiuni pe spatele Executivului şi Parlamentului viitor şi că premierul Tăriceanu încearcă să iasă dintr-o „situaţie imposibilă”. „Este un gest fără precedent în cei 18 ani de democraţie. Este o simplă promisiune, fără acoperire. Este promisiunea unui şef de partid, nu a unui premier. Nimeni nu poate să angajeze viitorul Parlament şi Guvern în limite complet arbitrare”, a concluzionat liderul PSD.