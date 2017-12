Oficial, avem miniștri!

Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 10 februarie, decretele de numire a Anei Birchall în funcția de ministru interimar al Justiției. Birchall ocupă în continuare funcția de ministru delegat al Afacerilor Europene. Totodată, Iohannis a semnat decretul de numire a ministrului Economiei, Alexandru Petrescu, în funcția de ministru interimar delegat al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Amintim că postul de ministru al Justiției a rămas liber după demisia răsunătoare și așteptată a lui Florin Iordache din această funcție, în urma protestelor ample ce au avut loc în toată țara, încă de la începutul lui februarie, pe tema ordonanței grațierii. „De când am venit la Ministerul Justiției, mi-am propus și am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente și destul de sensibile. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, toate inițiativele asumate sunt legale și constituționale. Proiectele propuse sunt aflate în dezbatere publică organizată de Ministerul Justiției, iar acum sunt în dezbatere parlamentară... Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să-mi înaintez demisia din funcția de ministru al Justiției”, a spus Iordache în 9 februarie, când a decis să demisioneze. În ceea ce-l privește pe fostul ministru delegat pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat Florin Jianu, el a ales să plece din Guvern imediat după adoptarea Ordonanței nr. 13, declarându-se dezamăgit de gestul colegilor săi.