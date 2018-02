OLAF verifică Metrorex via Ministerul Transporturilor

Mai multi agenti OLAF au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu platile facute de Metrorex catre constructorii magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei), potrivit unor surse guvernamentale.



OLAF suspecteaza plati supraevaluate catre consortiul de firme condus de Astaldi, plati ce ar fi fost realizate cu complicitatea unor agajati Metrorex, companie detinuta de Ministerul Transporturilor, potrivit surselor citate.



Reamintim ca magistrala 5 a metroului bucurestean este unul dintre cele mai asteptate proiecte de infrastructura din Capitala. Termenul de finalizare initial era 2015, insa a fost amanat in repetate randuri, ultima promisiune fiind finalul lui 2018.



OLAF este o institutie a Comisiei Europene care verifica modul in care sunt cheltuite fondurile europene de statele membre UE. Rapoartele si sesizarile OLAF stau la baza unor anchete judiciare.

(sursa: hotnews.ro)