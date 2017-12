Olimpic-Ştiinţa, performera rundei a doua

Lupta pentru calificarea în optimile de finală ale ediţiei a 19-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, devine din ce în ce mai interesantă. Partidele din etapa a 2-a, desfăşurate ieri, la Sala Sporturilor, au fost urmărite cu deosebit interes. Surpriza ediţiei precedente, Capitol ’84, a debutat cu o victorie în acest an, 3-1 cu FC Constanţa, în Grupa E. Şi Real a început cu dreptul turneul, 5-2 cu Arca ANR, în Grupa B, iar Frontiera a dispus, cu 5-0, de Steaua Mării, în Grupa C. Cumpăna, Eforie şi Murfatlar au pierdut primele partide susţinute la ediţia a 19-a, dar nu au depus armele în duelul pentru ocuparea unui loc ce asigură prezenţa în faza următoare a competiţiei. Derby-ul Grupei D, dintre Municipal şi Olimpic-Ştiinţa, s-a încheiat cu victoria cu 4-1 a formaţiei Olimpic-Ştiinţa, Adi Pitu marcând de două ori în acest joc. Portul, Telegraf & Neptun TV, Dinamo, Olimpic-Ştiinţa şi Săgeata Stejaru au bifat al doilea succes la actuala ediţie. În Grupa C, Telegraf & Neptun TV a obţinut a doua victorie fără gol primit, 6-0 cu Intersport-Tomis, după 4-0 cu Cardinal Motors, în prima etapă. În partida de ieri, eroul meciului a fost Marius Codescu, autor a patru goluri pentru Telegraf & Neptun TV.

Rezultatele înregistrate duminică: Victoria Cumpăna - Portul 3-4 (2-3) - (Gr. F); Store - Didactica Mangalia 3-3 (0-1) - (Gr. E); Capitol ’84 - FC Constanţa 3-1 (2-0) - (Gr. E); SNC - Viitorul Cobadin 3-0 (1-0) - (Gr. B); Telegraf & Neptun TV - Intersport-Tomis 6-0 (2-0) - (Gr. C); Liga Ofiţerilor - Dinamo 1-2 (0-0) - (Gr. A); Frontiera - Steaua Mării 5-0 (3-0) - (Gr. C); Millenium - Frontiera Hîrşova 7-2 (5-1) - (Gr. F); CS Eforie - Cosmos 2-3 (1-2) - (Gr. D); Arca ANR - Real 2-5 (0-2) - (Gr. B); Municipal - Olimpic-Ştiinţa 1-4 (0-1) - (Gr. D); Săgeata Stejaru - Perla Murfatlar 7-1 (4-0) - (Gr. A).

Sponsorii competiţiei: Hypermarketul Carrefour şi Restaurantul “Angelli” din Complexul comercial “China Mall”

Parteneri: Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa