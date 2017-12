Cineastul american Oliver Stone va regiza un film despre dezvăluirile lui Edward Snowden în privința spionajului american. Va fi o ecranizare a cărții ziaristului Luke Harding de la The Guardian. Filmările la lungmetrajul ce va adapta pentru marele ecran cartea "The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man" urmează să înceapă în cursul acestui an, potrivit aceleiași surse. "Sunt încântat și de-abia aștept să lucrez cu Oliver Stone la acest proiect minunat. Filmul va fi o mare coproducție europeană", a scris ieri pe contul său de Twitter ziaristul Luke Harding. El a precizat că Oliver Stone va scrie scenariul și va realiza filmul alături de producătorul cu care colaborează de multă vreme, Moritz Borman. "Este una din cele mai bune povești ale epocii noastre", a spus într-un comunicat Oliver Stone (67 de ani), citat de The Guardian. Câștigătorul a trei premii Oscar pentru "Plutonul", "Născut pe 4 iulie" și "Midnight Express", regizorul preferă să trateze în filmele sale subiecte politice și de actualitate. Extrem de angajat din punct de vedere politic, el l-a susținut public pe fondatorul Wikileaks, Julian Assange, precum și pe fostul președinte venezuelean Huga Chavez și pe cel cubanez, Fidel Castro. Fost consultant al agenției de securitate națională NSA, Edward Snowden, refugiat în prezent în Rusia, este acuzat în SUA de spionaj și furt de documente aparținând statului. Dezvăluirile lui, a căror sursă sunt documente furate, au pus pe jar guvernul american și au dus la tensionarea relațiilor cu țări aliate, indignate să constate că Statele Unite au înregistrat chiar și conversații particulare ale unor lideri ai lor.