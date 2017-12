Omorît la nuntă

Locuitorii satului Cetate au fost şocaţi de vestea morţii unui tînăr de 25 ani, înjunghiat în inimă în timp ce se afla la o nuntă. Florin Viziru şi soţia sa, Florentina, au fost invitaţi la nunta unei rude, nuntă organizată la căminul cultural din localitate. Nimeni nu bănuia cele ce aveau să se întîmple peste numai cîteva ore. Pe cînd petrecerea era în toi, în jurul orei 3.15 a nopţii de sîmbătă spre duminică, la nuntă şi-au făcut apariţia, neinvitaţi, fraţii Petrică şi Cristinel Eremia, de 25 de ani şi respectiv 18 ani, cunoscuţi în sat pentru mai multe furturi de animale, primul fiind chiar condamnat la închisoare în urmă cu trei ani. Apariţia celor doi nu a atras prea mult atenţia mesenilor, aceştia continuîndu-şi distracţia. La un moment dat, Florin Viziru a ieşit pentru a-şi face nevoile. Nici nu a apucat să facă cîţiva paşi, cînd a fost lovit, pe neaşteptate, cu un cuţit de Cristinel Eremia, acesta fugind imediat pe o uliţă, fiind urmat de fratele său. Potrivit martorilor, victima a murit pe loc, din cauză că agresorul l-a înjunghiat în inimă. Petrecerea s-a sfîrşit şi mai mulţi săteni au pornit în căutarea ucigaşului pentru a-şi face singuri dreptate. Sesizaţi asupra tragediei, la faţa locului au sosit poliţiştii din Dobromir dar şi un echipaj al Poliţiei de Frontieră. După o oră de căutări, fugarii au fost prinşi în timp ce încercau să dispară din sat cu o căruţă. Cazul a fost preluat de procurorii şi poliţiştii criminalişti. “Erau doi martori care nu au văzut mare lucru. Deşi se aflau la mai puţin de trei metri, au declarat că nu au auzit decît un fîşîit şi l-au văzut pe Florin Viziru prăbuşindu-se într-o baltă de sînge, iar pe Cristinel Eremia, fugind”, a declarat şeful poliţiei Dobromir, ag. şef. adj. Ion Constantin. Soţia victimei, Florentina Viziru, mama unui copil de un an, susţine că între soţul ei şi agresor ar fi avut loc o ceartă în urmă cu o lună, bărbatul acuzîndu-l pe Cristinel Eremia că i-ar fi furat mai multe păsări. “A murit sub ochii mei. La 18 ani am rămas singură cu un copil de un an”, a spus Florentina Viziru. În timpul anchetei, Eremia a recunoscut că a avut un conflict cu victima, susţinînd că nu a intenţionat să-l omoare, ci doar să-l sperie. Astăzi, Cristinel Eremia va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare pentru săvîrşirea infracţiunii de omor calificat.