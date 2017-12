OMS n-a făcut apel la oprirea consumului de carne!

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că, de fapt, nu a făcut apel la oprirea consumului de carne, în contextul publicării unui studiu care face o legătură între consumul de carne roșie și mezeluri și creșterea riscului de cancer. Bazându-se pe mai mult de 800 de studii, Centrul internațional de cercetare asupra cancerului al OMS (International Agency for Research on Cancer, IARC) a clasificat luni produsele prelucrate din carne, cum sunt mezelurile, în categoria agenților ”cancerigeni pentru om”, în timp ce carnea roșie - care, potrivit Centrului, include carnea de porc și de mânzat - a fost clasificată drept probabil cancerigenă, scrie Agerpres. Acest studiu nu cere oamenilor să nu mai mănânce carne prelucrată, ci indică faptul că reducerea consumului unor astfel de produse poate scădea riscul de cancer colorectal, a precizat OMS, într-un comunicat. Agenția ONU citează cercetări care atribuie 34.000 de decese pe an alimentației bogate în carne procesată. Aceasta este o cifră scăzută în comparație cu milioanele de decese anuale atribuite fumatului, cu cele 60.000 de decese anuale atribuite consumului de alcool și cu cele peste 200.000 de decese cauzate de poluarea aerului. Producătorii de carne din întreaga lume au respins violent raportul IARC.