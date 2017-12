Oprah Winfrey rămâne celebritatea cel mai bine plătită

Pentru al patrulea an consecutiv, prezentatoarea de televiziune Oprah Winfrey a reuşit să se menţină pe prima poziţie în topul celor mai bine plătite celebrităţi din industria de divertisment, realizat anual de revista ”Forbes”. În ciuda faptului că reţeaua sa de televiziune încă se luptă să se impună în audiovizualul american, vedeta se descurcă foarte bine din punct de vedere financiar. Oprah Winfrey a rămas pe prima poziţie în acest top, graţie veniturilor sale de 165 de milioane de dolari, obţinute în perioada mai 2011 - mai 2012. Participaţiile sale în show-uri celebre de televiziune din SUA, precum Dr. Phil, Rachael Ray şi The Dr. Oz Show, dar şi veniturile obţinute din alte zone ale media au făcut ca realizatoarea de televiziune să ocupe din nou prima poziţie a topului.

Pe poziţia a doua în acest top s-a situat regizorul Michael Bay, al cărui film ”Transformers: Dark of the Moon / Transformers 3”, lansat anul trecut, l-a ajutat să strângă venituri de 160 de milioane de dolari din vânzarea de bilete şi jucării. La acestea au contribuit însă şi alte venituri atrase de regizor în perioada mai 2011 - mai 2012. Un alt regizor, Steven Spielberg, a câştigat 130 de milioane de dolari între lunile mai 2011 - mai 2012, datorită show-urilor de televiziune la care a contribuit, precum ”Smash”, dar şi din veniturile aduse de filme precum ”The Adventures of Tintin / Aventurile lui Tintin: Secretul Licornului” şi ”War Horse / Calul de luptă”. Producătorul Jerry Bruckheimer s-a plasat pe poziţia a patra, cu 115 milioane de dolari din show-uri de televiziune şi filme, inclusiv ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides / Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi”. Locul al cincilea în topul Forbes este deţinut de rapperul şi producătorul muzical Dr. Dre, care a câştigat 110 milioane de dolari în perioada mai 2011 - mai 2012, în special din vânzarea acţiunilor pe care le deţinea în compania Beats Electronics. În august 2011, producătorul de telefoane inteligente HTC a plătit 300 de milioane de dolari pentru a cumpăra 51% din acţiunile companiei Beats Electronics, înfiinţată de Dr. Dre şi directorul casei Interscope, Jimmy Iovine, în 2008.

Topul 10 al celor mai bine plătite celebrităţi din industria de divertisment este continuat de actorul şi producătorul Tyler Perry, cu 105 milioane de dolari, Howard Stern, o celebritate în industria de radio şi televiziune americană, cu 95 de milioane de dolari, scriitorul James Patterson, cu 94 de milioane de dolari, producătorul de filme George Lucas, cu 90 de milioane de dolari şi producătorul muzical şi vedeta de televiziune Simon Cowell, cu 90 de milioane de dolari.