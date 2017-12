Opt mari bănci din SUA, retrogradate

Standard & Poor’s (S&P) a retrogradat cu o treaptă ratingurile a opt mari bănci americane, între care JPMorgan Chase, Bank of America şi Citigroup, din cauza probabilităţii mai scăzute ca acestea să beneficieze de ajutor guvernamental în cazul unei crize, relatează Bloomberg. Celelalte bănci afectate de retrogradare sunt Wells Fargo, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon şi State Street. "Considerăm că probabilitatea ca Guvernul SUA să acorde sprijin extraordinar sistemului bancar este incertă", se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. S&P a pus sub supraveghere ratingurile celor opt bănci pe 2 noiembrie. Rezerva Federală a aprobat în octombrie o reglementare care impune marilor bănci să poată converti o parte din obligaţiunile emise în acţiuni, dacă au probleme financiare, prevedere care este un element esenţial al eforturilor autorităţilor de reglementare de a evita o nouă criză financiară.