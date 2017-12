Opt maşini avariate, după ce un acoperiș smuls de vântul puternic a căzut peste ele

Opt maşini parcate pe bulevardul Dacia în municipiul Hunedoara au fost avariate, noaptea trecută, după ce acoperișul unui bloc din apropiere a fost smuls de vânt și aruncat peste ele, fiind culcat la pământ și un stâlp de iluminat public. Locatarii blocului al cărui acoperiş a fost smuls de vânt au povestit că au auzit zgomote puternice, iar când s-au uitat pe ferestre au văzut acoperișul căzut peste mașini. "Am crezut că e cutremur și m-am speriat groaznic. Când s-a mai domolit vuietul, am ieșit afară și am văzut acoperișul care ocupa toată stradă și care a avariat mașinile parcate de vecini”, a spus unul dintre locatarii blocului, Augustin Diaconu. Cele mai multe pagube le-a suferit un locatar care avea o mașină de marfă și trei autoturisme parcate lângă bloc, pe stradă. "Patru autovehicule, toate avariate. Unul dintre ele l-am încercat și urma să-l cumpăr, așa că proprietarul l-a lăsat tot la mine. Niciunul nu are asigurare Casco, și nici nu știm împotriva cui trebuie să ne îndreptăm să recuperăm pagubele ori Asociația de proprietari, ori Primăria Hunedoara, care a emis autorizația de construcție firmei care a pus acoperișul", a spus Raimond Crișan, proprietarul a patru autovehicule avariate. Pompierii s-au chinuit aproape trei ore pentru a scoate mașinile de sub lemne și tablă și au acționat cu grijă pentru a nu produce pagube și mai mari proprietarilor autovehiculelor avariate. "Opt autovehicule au fost avariate de acoperișul căzut din cauza vântului puternic și un stâlp de iluminat public. Cinci dintre autovehicule nici nu se vedeau când am venit noi. Le-am scos de sub materialele de construcție și mai departe reprezentanții Primăriei Hunedoara vor ridica din zonă lemnele și tabla”, a declarat comandantul Detașamentului de Pompieri Hunedoara, maiorul Ovidiu Oprean. Potrivit acestuia, pompierii din municipiul Hunedoara au intervenit de zece ori în noaptea de vineri spre sâmbătă pentru a îndepărta crengile sau copacii căzuți pe carosabil din cauza vântului puternic.