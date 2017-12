Ora de vară și ambrozia tulbură râurile de lapte și miere din România

În țara câinilor care umblă cu covrigi în coadă, două mari probleme stau în calea fericirii locuitorilor: ambrozia (buruiană care se găsește pe toate drumurile și terenurile) și ora de vară. Din fericire, tocmai pentru a rezolva asemenea probleme au fost aleși parlamentarii. Când ai puterea să inițiezi o lege, orice e posibil, chiar și să renunți la o oră de lumină ori să faci campanii pentru stârpirea unei singure buruieni. Nimic nu te poate opri.

Dacă ar fi să ne luăm după unii parlamentari, România e ruptă din Rai. Râuri de lapte și miere curg la orice pas, iar dacă îți e foame, poți oricând să mănânci un covrig din coada oricărui cățel, fie el chiar comunitar. Aproape toate problemele au fost rezolvate, cu excepția declarării delfinilor drept persoane non-umane, introducerii în nomenclatorul meseriilor a profesiei de „expert feng-shui” și faptului că șoferii nu știu exact punctul în care sunt amplasate radare în trafic. Însă cele mai mari bătăi de cap ni le dau faptul că în fiecare an se trece la ora de vară și ambrozia (buruiană ce se găsește pe toate drumurile, sau, mai bine zis, pe marginea lor). Dar nu trebuie să ne îngrijorăm. Aleșii au grijă să ne scape de belele.

LA TOȚI NI-I GREU... DAR NU LA FEL

Deputatul PNL Daniel Gheorghe, de exemplu, cere Ministerului Sănătății să elaboreze un proiect legislativ prin care să renunțăm la ora de vară. Cu alte cuvinte, el vrea ca românii să nu mai regleze ceasurile cu o oră înainte la începutul primăverii, pentru a beneficia cât mai mult de lumina naturală și a economisi energie electrică. De ce ar vrea cineva asta? Oricât de amuzant ar suna, propunerea are în spate un motiv clar. Însuși parlamentarul care a cerut o asemenea lege spune că se adaptează foarte greu la schimbarea orei și s-a gândit că și alți oameni trec prin chinul său. „Trăim în secolul XXI. O oră în plus nu mai valorează atât de mult în 2016 ca în 1916”, își justifică alesul propunerea. Ce-i drept, „la toți ni-i greu” (vorba cântecului) cu schimbarea orei de două ori pe an, lucru pe care îl recunosc și specialiștii. Totuși, medicii spun că o oră de lumină naturală în plus ajută foarte mult organismul.

„STÂRPIȚI AMBROZIA ȘI LĂSAȚI CELELALTE BURUIENI!”

Parlamentarii au o soluție și pentru cea de-a doua mare problemă a țării, cea a ambroziei. Iar salvarea vine tot de la aleșii liberali. Deputatul PNL Florica Cherecheș se gândește la o întreagă operațiune de stârpire a plantei omniprezente. Ea a cerut Guvernului să elaboreze o strategie națională pentru eliminarea acestei buruieni de pe terenurile lăsate de izbeliște. Ce-i drept, planul parlamentarului nu este nejustificat. Medicii spun că ambrozia poate declanșa reacții alergice deloc ușor de suportat. Ba chiar, în alte state, agricultorii sunt obligați să își curețe terenurile de ambrozie, riscând amenzi usturătoare. Totuși, dacă tot facem o strategie pentru eliminarea unei buruieni, ar fi bine să eliminăm și celelalte plante care fac rău terenurilor sau sănătății. Dar, mai întâi, ar fi mai bine să se facă o strategie pentru eliminarea „plantelor dăunătoare” din Parlament și din instituțiile publice.