Oraşul Ovidiu, deschis spre lacul Siutghiol

11:02:42 / 09 Ianuarie 2014

PINOCHIO=SCUPRA

Va fac un parc de 5000mp(in realitate util 1500mp)ca sa va scot ochii in campanie,acest parc incepe la str Cismelei si se termina la str Albinelor,de la str Albinelor pana la str Primaverii am lotizat malul lacului in mai multe loturi:2450mp,485mp etc,fara sa stie nimeni pentru ca vreau sa le iau eu impreuna cu cumnatul meu GIUMBA,pentru asta am platit si un evaluator din banii vostri sa SUBEVALUEZE terenul la 10euro mp,asa ca astept sedinta de consiliu sa vad cum voteaza consilierii sa vad pe cine mai dau afara.