Ordinul ministrului Bazac privind reproducerea umană asistată, foarte corect!

Ordinul fostului ministru al Sănătăţii, dr. Ion Bazac, privind reproducerea umană asistată este foarte corect, iar pentru lămuriri suplimentare privind actul normativ, specialiştii Ministerului Sănătăţii (MS) vor posta pe site-ul instituţiei, probabil luni, mai multe precizări. “Este o falsă problemă cea privind interzicerea inseminării artificiale şi a fertilizării in vitro. Cineva nu a înţeles acel ordin”, a declarat, ieri, secretarul de stat pentru asistenţă medicală din MS, prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel. El a precizat că ultimele prevederi legislative ale MS în domeniul transplantului nu afectează activitatea unităţilor sanitare în ceea ce priveşte efectuarea procedurilor de reproducere umană asistată. “Unităţile sanitare pot efectua proceduri de inseminare artificială şi fertilizare in vitro ca şi pînă în prezent, singurele diferenţe fiind documentele justificative ce trebuie emise pentru decontarea acestora. MS nu a îngrădit actul medical, doar a căutat să închidă portiţele care puteau duce la eludarea legii”, a mai spus profesorul. Secretarul de stat a explicat faptul că prelevarea este un act care precede donării, iar donarea este voluntară şi gratuită. Nota cu precizări legate de ordinul ministrului dr. Ion Bazac vizează două aspecte. Unul reglementează situaţia privind decontarea serviciilor medicale de reproducere umană asistată. Potrivit actului, furnizorii de servicii trebuie să emită două documente de plată pentru cele două etape ale procedurilor. Un document de plată va reprezenta costurile generate de stimularea ovariană şi cele implicate de prelevarea de celule, mai puţin manopera. De asemenea, acest document va înregistra obligatoriu, post prelevare, numărul de ovule recoltat. În acest fel se elimină posibilitatea ca ovulele recoltate care nu au fost implantate să fie folosite contra cost pentru alte paciente. Prelevarea de celule trebuie obligatoriu precedată de semnarea de către donatoare a unui formular din care să reiasă că acceptă procedura fără să obţină profit personal. Cel de-al doilea document va face referinţă la procedura de implantare a ovulelor fecundate în uter. Această procedură se poate tarifa deoarece nu intră sub incidenţa prevederilor articolului 158 din Legea 95/2006, precizează MS. Fostul ministru al Sănătăţii dr. Ion Bazac a spus că a abrogat un articol al unui ordin de ministru privind reproducerea umană asistată întrucît încălca flagrant prevederile legii sănătăţii referitoare la activităţile de prelevare de organe, ţesuturi şi celule. Dr. Bazac a precizat că acel articol modifica Legea 95/2006 şi permitea entităţilor private şi de stat să execute aceste operaţiuni în scopul obţinerii de profit. “Ceea ce am făcut a fost să îndrept o ilegalitate şi să mă aştept ca, mai departe, Agenţia Naţională de Transplant să detalieze prevederile legate de aceste tipuri de activităţi şi să emită reglementări specifice pentru fiecare categorie în parte, în conformitate cu legislaţia europeană”, a precizat dr. Bazac.