Organizația județeană Constanța a PSD se pregătește de alegeri

Ca urmare a demisiei președintelui organizației județene Constanța a PSD, Radu Mazăre, din toate funcțiile din partid și a faptului că președintele executiv, Nicușor Constantinescu, nu își poate exercita funcția din cauza arestului la domiciliu, filiala județeană a PSD nu are conducere. Subiectul a fost abordat, ieri, de secretarul executiv al organizației județene Constanța a PSD, Cristinel Dragomir, și secretarul general al partidului, Andrei Dolineaschi. ”În urma discuțiilor de la București, am convenit să organizăm, la finele acestei săptămâni, o ședință a Biroului Permanent Județean, pentru a vedea cine preia șefia organizației județene. Noi am cerut permisiunea conducerii centrale să organizăm încă din această săptămână alegeri la nivelul filialei. O să primim răspunsul în câteva zile. Asta în condițiile în care există un calendar al alegerilor din fiecare organizație, iar Constanța era programată abia peste câteva săptămâni”, a spus Dragomir.