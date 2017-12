OSCAR 2015. Julianne Moore, foarte aproape de primul său premiu Oscar

Actrița americană Julianne Moore, aflată la a cincea sa nominalizare la Oscar, este favorita clară la categoria cea mai bună actriță pentru interpretarea magistrală a unei bolnave de Alzheimer în filmul "Still Alice", un rol cu care a câștigat toate premiile anul acesta. Rivalele sale sunt Reese Witherspoon (Wild), Felicity Jones (The Theory of Everything) - nominalizată pentru prima oară - Marion Cotillard (Two Days, One Night) și Rosamund Pike (Gone Girl), o altă novice printre actrițele veterane, relatează EFE, care detaliază lista nominalizărilor la categoria Cea mai bună actriță în rol principal. Considerată una dintre cele mai bune actrițe de la Hollywood din ultimii ani, Moore, în vârstă de 54 de ani, și-a croit drum spre statutul de favorită la Oscar după ce a câștigat pentru rolul din "Still Alice" Globul de Aur, BAFTA și premiul Sindicatului Actorilor Americani (SAG). Moore a mai fost nominalizată la categoria cea mai bună actriță pentru filme precum The End of the Affair (1999) și Far from Heaven (2002), iar ca actriță în rol secundar a fost nominalizată pentru Boogie Nights (1997) și The Hours (2002).