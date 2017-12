Ostaticul John Cantlie apare într-o nouă înregistrare video a Statului Islamic

Gruparea Stat Islamic a difuzat o nouă înregistrare video în care jurnalistul britanic John Cantlie, capturat în noiembrie 2012 împreună cu jurnalistul american James Foley, relatează din Alep, Siria, transmite CNN. John Cantlie, care a apărut şi în alte înregistrări video ale SI, numeşte relatarea "ultima din această serie". În înregistrarea video el arată părţi din Alep afirmând că distrugerea este cauzată nu numai de regimul preşedintelui sirian Bashar al-Assad, ci şi de raidurile coaliţiei conduse de Statele Unite. Cu toate acestea, el susţine că oraşul funcţionează bine sub conducerea SI. Vorbind despre educaţie, Cantlie prezintă o şcoală religioasă în care copiii învaţă să recite din Coran şi să devină mijahedinii următoarei generaţii. El prezintă şi un tribunal unde se aplică legea Statului Islamic, sharia, care "are 1.400 de ani". Aceasta este legea lui Dumnezeu, legea lui Allah şi nu poate fi schimbată. El citează ca exemplu pedepsirea pentru jaf cu tăierea unei mâini. Cantlie, în vârstă de 43 de ani, îl intervievează pe un membru al grupării în legătură cu atacurile din ianuarie de la săptămânalul satiric Charlie Hebdo şi de la magazinul evreiesc din Paris. Vorbind în franceză, acesta spune: "Cele trei atacuri ne-au făcut fericiţi". Ulterior, adresându-se altor musulmani care trăiesc în Franţa, el le cere acestora să comită şi alte atacuri pe cont propriu, relatează The Independent. Cantlie a fost răpit în noiembrie 2012 împreună cu jurnalistul american James Foley, care a fost decapitat în august.