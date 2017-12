Pachete de Sărbători pentru vîrstnicii din Eforie

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, organizaţia locală PSD Eforie, condusă de preşedintele filialei, primarul Eforiei, Ovidiu Brăiloiu, a oferit cadouri vîrstnicilor constînd în pachete cu alimente de bază şi produse specifice de Crăciun şi Anul Nou. În total, 1.200 de persoane de vîrsta a treia au primit pachete, în Clubul de pensionari din Eforie Sud. „A devenit o tradiţie să oferim pungi cu alimente pensionarilor cu ocazia Sărbătorilor şi în fiecare an am reuşit să le facem o bucurie. Este al şaselea an de cînd oferim astfel de pachete şi sper ca anul care vine să fie mai bun şi să le putem oferi pungi mai consistente”, a declarat preşedintele filialei social democrate din Eforie.