Pact cu… Diavolul

Săptămâna ce tocmai s-a încheiat a fost dominată de numirea procurorilor şefi la Parchete. Înţelegerea dintre premierul Victor Ponta şi preşedintele Traian Băsescu a fost întoarsă pe toate feţele de toată lumea, ambii fiind atacaţi din toate părţile. S-a ignorat însă interesul naţional, principalul beneficiar al numirilor. Oare prin înţelegerea aceasta nu s-a obţinut mai mult decât am fi avut dacă cei doi erau în război? Dacă rămâneau procurori interimari nu ar fi fost bine pentru MCV, nu era bine pentru sistemul justiţiei şi nici la Bruxelles nu eram văzuţi cu ochi buni. Victor Ponta a declarat, sâmbătă seara, că nu are încredere, în continuare, în preşedintele Traian Băsescu şi nici nu-l vede ca pe un partener, în ciuda vocilor care spun că a făcut un pact cu şeful statului: “Cred că nici el n-are încredere în mine. E un sentiment reciproc”. El a spus că îi are parteneri în continuare pe Crin Antonescu, pe Daniel Constantin şi pe Gabriel Oprea.

DIRECŢIA BUNĂ Premierul a punctat că tot ceea ce a făcut, până acum, a făcut cu convingerea că este bine pentru România şi că deciziile luate vor avea efecte benefice pentru că partenerii europeni i-au sugerat, încă de anul trecut, că ar fi bine ca în ţară să fie stabilitate politică: “Uneori te mai faci frate şi cu dracul, problema este dacă puntea aia te duce în direcţia bună pentru toată lumea”. Acesta a ţinut să sublinieze că va mai lua decizii controversate, care nu vor fi pe placul tuturor, făcând referire la exploatarea gazelor de şist şi a precizat că nu ocupă funcţia de premier şi cea de preşedinte al PSD ca să nu facă nimic sau “ca să facă frumos, pentru a fi lăudat”. Ponta a spus că are dosare \"la toate structurile\" în urma unor plângeri formulate de diverşi adversari politici, dar nu contează. Pentru premier, anul 2013 este anul în care trebuie să gestioneze pacea şi să se concentreze pe celelalte probleme ale ţării. Totodată, ca să mai tempereze elanul cârcotaşilor, premierul a ţinut să sublinieze că, din punctul său de vedere, toţi cei care se fac vinovaţi de fapte de corupţie, indiferent de partidul din care fac parte, trebuie să ajungă la închisoare.

USL NU SE RUPE Prim-vicepreşedintele PNL Klaus Iohannis susţine că liberalii \"nu văd cu ochi buni\" pactul de coabitare Ponta - Băsescu, însă sunt decişi să transforme guvernarea USL \"într-un succes\", Uniunea fiind înfiinţată tocmai să \"termine cu ceea ce s-a numit generic “regimul Băsescu””. Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, consideră că aşa-zisul troc Ponta - Băsescu în ceea ce priveşte procurorii şefi este \"un gest de curaj politic\". Vicepremierul Daniel Chiţoiu a declarat că USL este o construcţie solidă care va rezista cel puţin până în 2016, indiferent de ce zice unul sau altul şi în ciuda dezacordului privind nominalizarea procurorilor. Vicepremierul Liviu Dragnea consideră că numirile în justiţie nu trebuie făcute cu acordul partenerilor din alianţa USL, în condiţiile în care acestea nu se fac politic, atribuţiile în acest sens revenind doar premierului Ponta.