Pahor, Rastovac, Gosic şi Vukomanovic nu vor să plece de la FC Farul

Retrogradarea în liga secundă, dar şi prestaţia slabă a jucătorilor străini, a schimbat strategia la FC Farul. Şi actualul patron, dar şi viitorii posibili investitori sînt decişi să mizeze pe jucătorii români, din propria pepinieră, şi să scape de jucătorii din străinătate care au contracte mari. Şi primul pas a fost făcut. Directorul executiv al grupării de pe litoral, Dan Pîra, a purtat primele discuţii cu jucătorii străini ai Farului, dar şi cu agenţii lor, încercînd să negocieze rezilierea contractelor. “Am vorbit cu impresarii lui Pahor, Rastovac, Gosic şi Vukomanovic, dar nu am ajuns la nicio concluzie. Niciunul nu este interesat de rezilierea contractului. În aceste condiţii, le-am transmis impresarilor să le caute alte echipe, dar nu am primit nicio ofertă pînă în acest moment. Dintre ei, singurul cu care am putea încheia conturile este Vukomanovic, căruia trebuie să-i comunicăm pînă pe 1 iulie dacă îi prelungim contractul. Culmea, este singurul stranier care clauză conform căreia suma din contract se înjumătăţeşte dacă echipa retrogradează. Vom discuta şi cu agenţii celorlalţi stranieri, dar nu putem face prea multe pînă nu se clarifică situaţia privind conducerea clubului”, a spus Pîra. Eforturile oficialilor constănţeni de a scăpa de “stranieri” au considerente sportive, dar mai ales financiare. Contractele acestora, la care se adaugă cheltuilile legate de cazare şi asigurarea biletelor de avion dus-întors spre ţările de origine, de cel puţin două ori pe an, se ridică la 500.000 de euro.

Omologat oficial în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al FRF, clasamentul Ligii I păstrează FC Farul pe loc retrogradant, în timp ce FC Argeş, club implicat prin patronul său, Cornel Penescu, în acte de corupţie a arbitrilor, şi-a menţinut poziţia în clasament. Oficialii Farului s-au arătat nemulţumiţi de această deciziei, chiar dacă retrogradarea piteştenilor nu i-ar avantaja. “Din cîte ştiu eu, situaţia piteştenilor trebuia decisă pînă pe 1 iulie, dată la care comisiile treceau de la FRF la LPF. Vrem şi noi să ştim ce se va întîmpla. Se va disputa Liga I cu doar 17 echipe sau FC Argeş va fi în Seria I a ligii secunde, ca şi noi”, a spus oficialul grupării de pe litoral, Dan Pîra. Conform şefului LPF, Dumitru Dragomir, soarta piteştenilor va fi hotărîtă abia pe 24 iulie, cu o săptămînă înaintea debutului sezonului în Liga I.