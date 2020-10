Palazu Mic a fost acoperit de un strat de grindină care a atins și un metru grosime

Un fenomen meteo extrem a avut loc, luni, în Palazul Mic. Satul din județul Constanța a fost acoperit de un strat de grindină care a atins și un metru grosime.

Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme, a explicat pentru Digi24 că este vorba despre un fenomen foarte rar.

Avem acum o perioadă în care avem temperaturi mai mari decât media climatologică, însă nu cu foarte mult.

Este interesant cum s-a format acest fenomen, pentru că a început în orele dimineții, undeva în sudul României, s-a dezvoltat în nordul Bulgariei și apoi a evoluat către nord.

Am avut cam orice situație neobișnuită din timpul verii, în care, pentru a forma furtuni de genul acesta, avem nevoie de instabilitate, umiditate ridicată și ceva care să declanșeze furtuna.

În acest caz am avut umiditatea care a venit dinspre Marea Neagră și am avut instabilitate foarte mare.