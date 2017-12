Pantilimon nu a primit gol la debutul său în poarta lui Watford

Costel Pantilimon (28 de ani) a debutat pentru Watford sâmbătă, în victoria din deplasare cu Nottingham Forest, scor 1-0, în turul 4 din Cupa Angliei. Pantilimon a fost integralist în poarta lui Watford, care s-a impus prin golul marcat de Ighalo, în minutul 89. Pantilimon a semnat cu Watford, în ianuarie, un contract pe trei sezoane şi jumătate, fiind transferat de la Sunderland pentru suma de 500.000 de lire sterline.

Portarul român a vorbit în presa din Anglia despre transferul său de la Sunderland la Watford. Într-o declarație oferită publicației „Watford Observer“, internaționalul român spune că a fost luat prin surprindere de hotărârea managerului Sam Allardyce de a nu se mai baza pe el, dar că privește transferul la Watford drept un pas în față. „Este o situaţie ciudată! Nu prea înţeleg ce s-a întâmplat în ultimele trei săptămâni. Am avut o discuţie cu managerul şi nu am simţit că ceea ce mi-a spus reflectă realitatea. E decizia lui, totuşi. Cred că m-am descurcat bine acolo şi încă am o relaţie bună cu oamenii din club şi foştii colegi. Dar am ales să vin la Watford şi cred că e cea mai bună alegere pentru viitorul meu. Nu vreau să vorbesc prea mult (n.r. - despre plecarea de la Sunderland) pentru că aş spune lucruri pe care probabil nu trebuie să le spun. Prefer să las lucrurile așa”, a declarat Pantilimon pentru „Watford Observer“.

El a dezmințit posibilitatea ca Sunderland să fi încercat să evite o mărire de contract a românului, atunci când va ajunge la 50 de meciuri jucate. „Am auzit şi eu de acest zvon, dar nu e adevărat! Altele au fost motivele pentru care am plecat, dar nu sunt importante acum!”, a mai spus Panti, care a jucat de 49 de ori pentru Sunderland....

Vorbind despre actualul său club și concurența cu brazilianul Heurelio Gomes pentru un loc de titular, Pantilimon s-a declarat optimist că îl va convinge pe tehnicianul Quique Sanchez Flores că merită să fie în prima echipă, precizând că e încrezător în şansele sale de a deveni titular până la finalul sezonului. „Nu-mi va fi uşor aici pentru că el (n.r. - Heurelio Gomes) a făcut treabă bună. Oamenii de la Watford îl respectă, dar eu am venit pentru a ajuta echipa şi pentru a-mi câştiga locul în primul 11. Sunt optimist şi îmi aştept şansa pentru a arăta ce pot. Am arătat înainte de ce sunt capabil şi sper să o fac şi la Watford”, a afirmat Pantilimon.

Pe 19 ianuarie 2016, Costel Pantilimon a semnat cu Watford un contract scadent în vara anului 2019. Portarul român a evoluat de-a lungul carierei la Politehnica Timișoara (2003-2011), Manchester City (2011-2014), Sunderland (2014-2016) și Watford (începând din 2016). El are 20 de selecții la naționala României.

