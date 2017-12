Păpădia, izvor de vitamine

Păpădia este considerată a fi un izvor de vitamine (A, B, C, şi D), proteine, glucide, dar şi tanin, sterol colină şi acid cafeic. De la păpădie se folosesc atât frunzele, cât şi rădăcinile. Ceaiul de păpădie este recomandat tuturor persoanelor care suferă de dereglări glandulare. Totodată, păpădia se mai recomandă şi în obezitate, dar şi când suferiţi de boli de ficat. Ea are foarte multe efecte benefice printre care: măreşte secreţia de bilă, normalizează circulaţia sângelui, are acţiune diuretică, elimină toxinele din corp, creşte pofta de mâncare. Este bine de ştiut că bolile de piele se vindecă mult mai repede când consumaţi ceai de păpădie, dar ea ameliorează reumatismul şi guta. Ceaiul se prepară din infuzie de frunze uscate (o linguriţă la o cană de apă). Pentru a se face simţite efectele păpădiei trebuie să consumaţi două căni de ceai pe zi. Păpădia are un efect dietetic, depurativ, intră de asemenea în compoziţia ceaiurilor gastrice şi hepatice. Mai mult, s-a constatat că planta este şi o sursă valoroasă de lecitină. Combinată cu urzici, grâu încolţit, nuci măcinate, seminţe de in, mac, sub formă unei supe, păpădia este benefică pentru creier în boala Alzheimer.