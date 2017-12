Parlamentul - a fi sau a nu fi bicameral

PUTEREA Reforma electorală – cea care modelează procesul de vot şi modul în care votul nostru al tuturor are o reprezentare reală pe scena politică post-electorală – este unul din subiectele „la zi” ale Uniunii Social Liberale. Premierul Victor Ponta a lăsat ieri să-i scape câteva dintre cele mai importante linii pe care guvernanţii vor să le impună viitoarelor legi electorale. Conform declaraţiilor lui Ponta, USL intenţionează să transforme Camera Deputaţilor într-un for decizional pentru majoritatea temelor legislative, în timp ce Senatul ar trebui să devină un for al autorităţilor administrative locale, cu atribuţii în dezvoltarea regională, legate de politica externă şi de apărare. \"După foarte multe dispute avute (...), ideea cu care USL va veni în cadrul procesului de modificare a legii electorale este aceea de a avea o Cameră a Deputaţilor aleasă proporţional şi un Senat în care să avem un sistem de reprezentare prin vot majoritar, adică fiecare judeţ şi implicit după aceea fiecare regiune, în funcţie de numărul de judeţe\", a explicat Victor Ponta, la o dezbatere vizând reforma electorală. Premierul a afirmat că noul sistem trebuie să asigure o majoritate clară şi eficienţa actului parlamentar. „Cred că noul sistem trebuie să ţină cont de ceea ce ne propunem la modificarea Constituţiei, şi anume dezvoltarea regională, descentralizarea, de un anumit tip de reprezentare pe regiuni şi în al treilea rând trebuie să ţină cont de eficienţa actului parlamentar. Dincolo de reprezentarea politică, există un uriaş sentiment că nu se munceşte destul, or, asta de fapt subminează ideea de parlamentarism şi cred că trebuie să fim foarte atenţi\", a afirmat Victor Ponta.

OPOZIŢIA De cealaltă parte, pedelista Sulfina Barbu a reiterat susţinerea PDL pentru varianta unui Parlament unicameral cu maximum 300 de aleşi. Ea a declarat că o treime dintre parlamentari ar trebui să fie aleşi în sistem majoritar în colegii uninominale, iar două treimi pe liste naţionale cu vot preferenţial. Un alt fel de struţo-cămilă. Tot în Opoziţie este şi o altă opinie politică. UDMR şi-ar dori, după cum afirmă liderul Kelemen Hunor, o variantă de Parlament bicameral, cu membri aleşi în sistem proporţional, cu prag electoral de 5%.