12:39:54 / 15 Ianuarie 2014

Ma bufneste rasul

Parteneriatul public-privat salvează vieţi! - In primul rand nu poate fi vorba de un parteneriat si va zic si de ce. Cardiolife apare in orase in care spitalele nu au si aparatura de cardiologie pentru a se face coronarografia si implanturi de stenturi. De ce credeti ca apar in oras precum Deva, Caransebes, Lugoj si Timisoara. Drept urmare, era necesar o clinica de genul pentru a nu te mai duce la Fundeni ... Costuri prea mari cu salvarea, oamenii angajat pe salvare, etc. CE NU se mentioneaza in articol este ca totul se plateste din buzunarul propriu. In septembrie am fost nevoit sa platesc doar 2,200 de ron pentru o coronarografia, o analiza ce trebuia facuta pentru a sti exact diagnosticul. Cum spitalul nostru magic nu are dotari de genul asta, am fost invitat sa merg la Cardiolife. Am scapat ieftin, doar 2,200 de RON, doar ca eu i-am avut. DAR CINE NU ii are? Data viitoare cand va mai ganditi sa plantati palmieri prin Mamaia sau mai stiu eu ce, mai bine finantati aceste analize necesare unor persoane ce nu isi permit. Concluzia mea : acest articol este platit de catre cei de la Cardiolife carora nu am ce sa le reprosez. Insa lui Nicusor Constantinescu da, faptul ca nu s-a gandit sa cumpere aparatura pentru asa ceva si sa doteze spitalul.