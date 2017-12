Partide interesante, sâmbătă și duminică, la Trofeul “Telegraf”

10:28:32 / 09 Ianuarie 2015

Loturile cu jucatori

Anul asta nu se dau loturile .... Știți bine k aproape in fiecare lot este cite un jucător care nu are voie sa joace . Bă este prea tinar sau este legitimat. In fiecare an sunt nereguli dar nu se vrea sa se depisteze k ramin fără echipe la cacatul asta de trofeu la care sa ajuns . De ce nu sa facut trofeul fără juniori in teren si gata nu mai era scandal si Hoții ??? Nu se vrea si asta este ..