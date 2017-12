Pas cu stângul pentru FC Viitorul în returul Ligii 1

Vineri seară, în primul meci al etapei a 18-a din Liga 1 la fotbal, prima a returului sezonului 2014-2015, FC Viitorul - CSMS Iaşi 0-3 (Al Ciucur 25, 84, Plămadă 45+2). Tot vineri seară s-a disputat și întâlnirea Petrolul Ploieşti - FC Braşov, scor 1-0 (Teixeira 72).

Programul meciurilor - sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani (ora 18.00, Look TV, Digi Sport 1), Oţelul Galaţi - Dinamo București (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1); duminică: Astra Giurgiu - Concordia Chiajna (ora 15.30, Look Plus, Dolce Sport 1, Digi Sport 1), U. Cluj - ASA Tg. Mureş (ora 18.00, Look TV, Digi Sport 1), Steaua București - Rapid București (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1); luni: Ceahlăul Piatra Neamţ - CFR Cluj (ora 18.00, Look Plus, Dolce Sport 1, Digi Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - CS U. Craiova (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1).

Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal a respins memoriul grupării CFR Cluj menţinând sancţiunea cu 24 de puncte de penalizare dictată de Comisia de Disciplină ca urmare a neachitării datoriilor către cinci foşti jucători, a anunțat site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. CFR Cluj îşi mai poate recupera cele 24 de puncte doar în urma unui proces la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Formaţia ardeleană a ajuns acum pe ultimul loc în clasament.

Clasament: 1. STEAUA 43p (golaveraj: 36-8), 2. Petrolul 36p (30-11), 3. Astra 30p (30-13), 4. ASA 30p (21-11), 5. CS U. Craiova 29p (22-20), 6. FC Botoșani 27p (22-23), 7. Dinamo 26p (27-26), 8. FC Viitorul 21p (23-26), 9. FC Brașov 19p (20-29), 10. U. Cluj 18p (21-21), 11. Pandurii 18p (20-24), 12. Gaz Metan 18p (18-24), 13. Concordia 17p (17-25), 14. CSMS Iași 15p (17-28), 15. Ceahlăul 14p (14-32), 16. Oțelul 12p (7-24), 17. Rapid 11p (7-24), 18. CFR 10p (27-10).