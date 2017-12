Pasager de cinci stele în Portul Constanţa

Pentru luna septembrie au fost avizate la sosire patru pasagere maritime de cinci stele. Este vorba de „Costa Classica”, pavilion Italia, „Le Levent”, pavilion Franţa, „Prinsendam”, pavilion Olanda, şi „Nautica”, pavilion Insulele Marshall. Fiecare navă este dotată cu restaurante, baruri, piscine, jacuzzi, săli de fitness, saună, cazino, discotecă, centru de cumpărături şi pistă de jogging. Ieri dimineaţă, „Costa Classica” a acostat în Portul Constanţa, avînd la bord peste o mie de turişti. Nava de croazieră „Costa Classica” are 220 de metri lungime, 30 de metri înălţime şi 13 punţi. La bord sînt opt restaurante, o sală de teatru, casino-uri, două piscine, săli de fitness şi chiar o pistă pentru jogging. Mai mult, „Costa Classica” are chiar o sală de teatru cu 650 locuri, iar turiştii au posibilitatea de a admira sculpturile italianului Arnoldo Pomodoro, expuse la bordul vasului. Pe vas lucrează peste 20 de români, cei mai mulţi la restaurante şi casino. Pentru ei, acostarea la Constanţa a însemnat şi reîntîlnirea cu familia. “Sînt plecată de patru luni, îmi merge foarte bine, am reuşit să strîng o sumă frumuşică de bani, iar azi (n.r. – ieri) stau doar cîteva ore aici pentru că trebuie să mă întorc la vapor”, a declarat Monica Vieru, crupier într-unul dintre casinourile navei. La bordul navei sînt peste 1.000 de turişti, majoritatea din Europa. Cel mai ieftin bilet pentru o croazieră a fost de 2.000 de euro. Costa Classica a plecat din Portul Constanţa ieri seară, cu destinaţia Portul Pireus din Grecia.