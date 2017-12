Pasagerele fluviale nu mai pot acosta la Constanţa

Hidrologii anunţă că, în pînă la sfîrşitul acestei săptămîni, debitul Dunării, pe sectorul Hîrşova - Tulcea, va fi în scădere uşoară. Totodată, reprezentanţii Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor au anunţat că, în perioada următoare, nivelurile apelor Dunării se vor situa sub cotele optime navigaţiei fluviale în aprox. toate sectoarele importante ale fluviului, inclusiv Călăraşi şi Cernavodă. Acest nivel foarte scăzut al Dunării se menţine de aprox. trei săptămîni, iar operatorii pasagerelor fluviale spun că se resimt deja pierderi financiare importante. Potrivit lui Virgil Drăgan, directorul Companiei Navlomar, cea care agenturează pasagerele fluviale de pe ruta Budapesta - Constanţa şi retur, cotele mici ale apelor fluviului au afectat serios turismul de croazieră. „În ultimele trei săptămîni au fost anulate opt escale în Portul Constanţa. Nivelul apelor este atît de mic încît navele de croazieră nu pot ajunge nici măcar la Cernavodă. Pentru a include totuşi România în circuit, pasagerele trec de Porţile de Fier şi se opresc la Drobeta Turnu Severin”, a declarat Drăgan. Şeful companiei de agenturare a adăugat că în Europa Centrală s-au înregistrat precipitaţii importante şi speră ca nivelul apelor Dunării să crească. Avînd în vedere situaţia de pe Dunăre, pînă la sfîrşitul lunii august, în terminalul de pasageri al Portului Constanţa vor acosta numai nave maritime de croazieră. Conform avizărilor de sosire de la Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, în această dimineaţă va sosi pasagerul franţuzesc „Le Levant”, care va mai face încă două escale, respectiv pe 22 şi 29 august. În prima zi a săptămînii viitoare vor acosta alte două nave de pasageri, „Hebridean Spirit”, sub pavilion Marea Britanie şi „Seadream 1”, sub pavilion Bahamas. Tot săptămîna viitoare va face escală şi nava grecească de croazieră „The Calypso”.