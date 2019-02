Pasionat de domeniul hotelier? The Dorchester caută personal

The Dorchester, unul dintre cele mai emblematice hoteluri din lume, recunoscut pentru serviciile excelente oferite oaspetilor si angajatilor, vine in Constanta pentru a angaja personal in hotelul de 5* din Londra.

Daca va doriti un loc de munca sigur, bine platit si oportunitatea de a avea o cariera in acest domeniu, va asteptam sa ne cunoastem laHOTELUL IBIS DIN din CONSTANTA in str. Mircea cel Batran, nr. 39B-41 pe data de 25 februarie intre orele 10.00 – 16.30.

Va rugam sa aduceti cu dumneavoastra pasaportul/cartea de identitate si daca aveti, diplome care sa va ateste experienta.

Oferim oportunitati de angajare pentru:

Cameriste

Ospatari

Bucatari

Barmani

Receptionere

Beneficii:

£750 bonus daca recomandati un prieten

Oportunitatea de a sta in hoteluri de 5* gratuit,cu discount de 50% in outleturile F&B

Pachet generos la pensie

Salariu competitiv

Masa oferita in timpul programului

Uniforma si curatarea acesteia oferita de catre companie

Pentru a va confirma inerviul, va rugam sa transmiteti un email la adresa:

Cristel.Seed@dorchestercollection.com cu subiectul Romania interview, mentionand ora la care veti fi prezenti si nu uitati sa atasati CV-ul! Candidatii ideali vor vorbi un nivel mediu sau avansat de engleza, vor fi serios si muncitori, avand o atitudine pozitiva. Experienta in domeniul hotelier este un avantaj, insa pregatirea si antrenamentul vor fi oferite de catre companie.

Daca si tu esti pasionat de domeniul hotelier, vrem sa te cunoastem si sa iti oferim o oportunitate unica.

Pentru mai multe detalii accesati:

https://dc-careers.talent-soft.com/job/job-recruitment-day-in-romania-25-02-2019-_982.aspx