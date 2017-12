Paştele a trecut, bătălia în PDL continuă!

SUPĂRARE Nici măcar sărbătoarea Paştelui nu a reuşit să aducă pacea mult aşteptată în PDL. Ba, din contră. Am putea spune chiar că necuratul lucrează din greu în interiorul fostului partid de guvernământ. Unul dintre cei care au repornit motorul scandalului este europarlamentarul PDL Cristian Preda, care a declarat, ieri, că este stupefiat şi foarte nemulţumit de situaţia din partid. Preda critică, între altele, faptul că lui Mihai-Răzvan Ungureanu nu i se va permite să participe la cursa internă din PDL pentru desemnarea candidatului la Preşedinţie, fiind în opinia acestuia o alegere strategică dezastruoasă. În plus, Preda critică faptul că formaţiunea sa nu are încă un Guvern din umbră, aşa cum prevede statutul partidului. „E de fapt vorba de un instrument care operaţionalizează opoziţia în faţa miniştrilor din Guvernul real. Aşezi persoane care asumă, cu acest titlu fictiv, un mandat, opunându-se titularului unui portofoliu concret. Nici acest apel nu a fost ascultat. E foarte trist că se întâmplă aşa şi nu vă ascund că iau în considerare chiar autosuspendarea din partid, pentru că e, totuşi, dincolo de limita imaginabilului ca în situaţia în care ne aflăm să avem o conducere care nu respectă statutul!”, a afirmat Preda. Până să ia decizia autosuspendării, Preda spune că mai aşteaptă câteva zile. „Am zis că acum a fost Paştele, oamenii au intrat într-o odihnă prelungită şi am zis că mai pot sta câteva zile. Probabil că săptămâna viitoare, dacă nimic nu se întâmplă, voi face acest gest”, spune europarlamentarul.

IRITARE Atacul lui Preda la adresa conducerii PDL i-a iritat însă pe mai marii formaţiunii. În acest sens, vicepreşedintele PDL Sulfina Barbu a declarat că europarlamentarul Cristian Preda „practică o falsă disidenţă în PDL” şi a arătat că acesta nu a venit la şedinţele partidului să-şi spună ideile, ci critică, pe blog, din când în când, partidul. „Cristian Preda ne spune că nu-l invităm să candideze pentru prezidenţiale pe Mihai-Răzvan Ungureanu, dar acesta este preşedintele partidului Forţa Civică. Pe logica lui Preda, PDL ar trebui să-l invite să candideze pentru prezidenţiale şi pe Dan Diaconescu sau Crin Antonescu”, a precizat Sulfina Barbu. Ea a arătat că PDL va avea propriii candidaţi în alegerile interne pentru prezidenţiale, fiind „ilogic” să inviţi preşedinţii altor partide politice să fie candidaţii PDL.