Patru echipe luptă pentru UEFA Europa League

Play-out-ul Ligii 1 la fotbal se va încheia duminică, odată cu jocurile din ultima etapă a sezonului. Patru formații, CSMS Iași, CS U. Craiova, FC Botoșani și Concordia Chiajna, vor lupta duminică, în etapa a 14-a, pentru clasarea pe prima poziție în play-out, cea care va asigura participarea în preliminariile UEFA Europa League. Indiferent de rezultatele din ultima rundă, FC Voluntari va disputa meciul de baraj cu o echipă din Liga a 2-a, iar ACS Poli Timișoara și Petrolul Ploiești au retrogradat.

Programul partidelor din etapa a 14-a - duminică, 29 mai, ora 17.00: ACS Poli Timișoara - CSMS Iași, FC Botoșani - CFR Cluj, Concordia Chiajna - FC Voluntari și CS U. Craiova - Petrolul Ploiești. Întâlnirile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Rezultatele etapei a 13-a - marți: Petrolul Ploiești - Concordia Chiajna 0-1 (Odibe 16); miercuri: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara 5-0 (Enceanu 5, L. Rus 23-pen., Tudorie 71, 89, Voduț 90+2); joi: CSMS Iași - FC Botoșani 1-1 (Golubovic 47 / Ngadeu 7), CFR Cluj - CS U. Craiova 4-0 (Camora 53, Jakolis 58, 61, Petrucci 63).

Clasament play-out: 1. CFR 36p (golaveraj: 25-9), 2. Iaşi 36p (14-13), 3. Craiova 36p (17-17), 4. Botoşani 35p (25-19), 5. Concordia 34p (18-12), 6. Voluntari 28p (18-19), 7. ACS Poli 20p (12-33), 8. Petrolul 18p (9-16). Echipa CFR Cluj nu are dreptul de a evolua în cupele europene.