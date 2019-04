Patru jucători de la Viitorul în echipa etapei, Gică Hagi este antrenorul etapei

Victoria obţinută luni seară, la Giurgiu, scor 4-1 (G. Ganea 18, 70, Casap 28, Eric 60 / Alibec 34), în meciul cu Astra, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1 Betano la fotbal, menţine Viitorul pe locul 4, cu 26 de puncte, şi apropie echipa constănţeană de treapta a treia a podiumului, ocupată de Universitatea Craiova, cu 30 de puncte.

Managerul tehnic al formaţiei constănţene, Gheorghe Hagi, a fost mulţumit de prestaţia elevilor săi: „Mult mai uşor să vorbeşti când echipa ta face un meci atât de bun, un meci foarte bun, un fotbal foarte frumos şi mă bucur mult de aceste decizii pe care le-am luat în săptămâna cu trei meciuri, am schimbat lotul complet, mă bucur că am avut prospeţime. Au arătat că munca noastră începută în iarnă, să folosim ambele formaţii, dă roade şi cred că am făcut diferenţa. Am arătat bine. Creştem de la meci la meci. E momentul nostru”.

Gică Hagi a remarcat evoluţiile fundaşului Marius Leca, la debutul în prima ligă, şi atacantului George Ganea, autorul a două goluri în meciul de luni: „Leca mi se pare un jucător foarte interesant. Eu îl văd fundaş lateral, mai mult decât pe centru. Are o putere aşa cum avea Iovan. Mă bucur că debutul său a fost într-un meci aşa de frumos. Ganezu (n.r. - George Ganea) cred eu că a venit momentul lui la noi. Noi îl vedem cu un potenţial foarte bun. Pentru că e un fel de Ganea (n.r. - Ionel Ganea, tatăl lui, fostul internaţional), ADN-ul îl are în el, are execuţii, ambele picioare, e luptător, nu are frică”.

FC Viitorul domină echipa etapei în Liga 1 după succesul de la Giurgiu, Liga Profesionistă de Fotbal nominalizând patru jucători ai formaţiei constănţene în 11-le ideal al rundei: Carlo Casap (o gol și o pasă decisivă), Andrei Ciobanu (două pase decisive), George Ganea (două goluri) și Eric (un gol și o pasă decisivă). De asemenea, antrenorul acestei etape a fost desemnat managerul tehnic al echipei constănțene, Gheorghe Hagi.