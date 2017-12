Paul McCartney spune că muzica îl ajută să treacă peste problemele divorţului

Fostul membru al formaţiei Beatles a declarat că munca de compozitor l-a ajutat în ultimele luni să treacă peste dificultăţile procedurilor de divorţ de cea de-a doua soţie a sa, Heather Mills. Paul McCartney nu a discutat direct despre divorţ în timpul conferinţei de presă organizate cu ocazia lansării noului său album de muzică clasică, intitulat "Ecce Cor Meum", la care a lucrat opt ani, dar a dat de înţeles că a reuşit cu ajutorul muzicii să treacă peste acest eveniment neplăcut.

Ecce Cor Meum" (Behold My Heart) a fost lansat pe 25 septembrie, acesta fiind al patrulea album de muzică clasică al lui Paul McCartney. Primul album, "Liverpool Oratorio", a fost lansat în anul 1991. Ecce Cor Meum" este o piesă pentru cor şi orchestră, iar textul este scris în limbile engleză şi latină. Paul McCartney a studiat latina la Liverpool Institute High School for Boys. "Pentru că latina este cunoscută şi cîntată de corurile din lumea întreagă, am simţit că este foarte potrivit să o utilizez în această piesă", a declarat cîntăreţul, într-un comunicat. Produsă de John Fraser, "Ecce Cor Meum" este interpretată de soprana Kate Royal, Corul The Boys of King's College, de la Cambridge, corul The Boys Of Magdalen College, de la Oxford şi de corul The Academy of St. Martin in the Fields.

În momentul în care a fost întrebat cum a trecut peste ultimele luni, cîntăreţul, în vîrstă de 64 de ani, a declarat: "Mă simt bine. Este ceva ce-mi place să fac, ceva ce mă ajută să trec peste asta, deci, îmi place". Paul McCartney a declarat că moartea primei sale soţii, din cauza unui cancer la sîn, în anul 1998, a fost unul dintre motivele pentru care i-a luat atît de mult timp să finalizeze acest album. "L-am început pe cînd trăia Linda şi am mers împreună la Magdalen College", a spus cîntăreţul, adăugînd: "Deci, cînd a murit nu m-am mai ocupat de el, mi-a trebuit un an să reiau proiectul. Conţine mult din spiritul ei. Pe 24 septembrie ar fi fost ziua ei, aşa că este un moment potrivit".

Paul McCartney a refuzat să dea detalii despre divorţul său de Heather Mills, cea de-a doua soţie. Printre motivele deciziei de a încheia un mariaj de patru ani, fostul component al trupei The Beatles a menţionat "comportamentul nerezonabil" al soţiei. El a declarat în dosarul de divorţ că Heather a fost "nepoliticoasă" cu angajaţii lui loiali. Mills a replicat, depunînd propriul dosar de divorţ în SUA. Paul McCartney, a cărui avere este estimată la 825 de milioane de lire sterline, a angajat-o ca avocată pe Fiona Shackleton, cea care l-a reprezentat şi pe prinţul Charles în divorţul de Diana. Cîntăreţul a sperat la un divorţ liniştit, de dragul fiicei cuplului, Beatrice, de 2 ani. Paul şi Heather nu au însă un contract prenupţial, care ar fi protejat averea lui McCartney. Femeia ar putea cere 200 de milioane de lire sterline în urma divorţului.