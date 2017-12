PC a prezentat interviul care-l incriminează pe Traian Băsescu

PC a prezentat ieri, într-o conferinţă de presă, înregistrarea video a unui interviu realizat cu un fost inspector de personal al Institutului de Marină Civilă, Ovidiu Adamescu, care susţine că Traian Băsescu ar fi fost colaborator al Securităţii încă din perioada în care urma cursurile institutului. Înregistrarea a fost depusă de PC la CNSAS, drept dovadă a faptului că preşedintele suspendat a făcut poliţie politică, însă Colegiul CNSAS a decis că nu reprezintă noi probe pentru ca decizia dată anterior în acest caz să fie schimbată. Potrivit purtătorului de cuvînt al PC, Bogdan Ciucă, ar fi existat un dosar de informator al Securităţii al lui Traian Băsescu, dar care nu a fost găsit niciodată, iar CNSAS putea afla dacă preşedintele României a fost informator plecînd de la numele invocate în filmul realizat cu Adamescu, în prezent în vîrstă de 82 de ani. În înregistrare, realizată în oraşul Negru-Vodă, Ovidiu Adamescu a făcut referire la un locotenent major Despinoiu, care l-ar fi ajutat pe Băsescu să intre la Institutul de Marină şi l-ar fi racolat pe acesta încă de cînd era elev. Bătrînul povesteşte cum, în 1972, cînd era inspector de personal la Institutul de Marină Civilă din Constanţa, a fost căutat de maiorul Dumitru Băsescu, tatăl lui Traian Băsescu, pentru a-l ajuta pe actualul preşedinte suspendat să intre la institut. Potrivit lui Adamescu, Băsescu ar fi ajuns student la Institut după ce, în vara lui 1972, a picat la examen, iar în toamnă a intrat ajutat de un locotenet major Despinoiu, care i-ar fi pus la dispoziţie subiectele de examen gata rezolvate. Bărbatul a mai spus că Despinoiu l-a racolat pe el sub numele de cod Laurenţiu, pentru a supraveghea şi a prelua notele informative de la 10 dintre studenţii din institut, printre care şi Traian Băsescu. "A intrat Traian (în Institutul de Marină - n.r.) datorită faptului că eu am vorbit cu locotenentul major de securitate Despinoiu, care luase din toamnă în primire Institutul de Marină şi la rugămintea mea ca să-l ajute pe Traian să intre la institutul de Marină, mi-a răspuns că Traian este deja în opinia lui, că a făcut... era informator al securităţii de pe băncile liceului, el şi ceilalţi nouă studenţi", a explicat Adamescu în mărturia filmată. Întrebat de persoana care realiza interviul prin ce se distingea Traian Băsescu faţă de ceilalţi informatori, Adamescu a răspuns că era "mai dur, mai dur în expresii". "Pe el nu-l interesau colegii, profesorii... indiferent", a adăugat el. Bătrînul a mai spus că a stat în preajma lui Traian Băsescu din 1972 pînă în 1973, cînd, pe motiv că s-a răzvrătit împotriva Securităţii, i s-a luat de sub supraveghere grupa de 10 studenţi de la Institut şi a fost dată în grija "prof. Toderică". El a adăugat că ultima dată l-a văzut pe Traian Băsescu în 1976, cînd acesta i-ar fi reproşat că a informat Comitetul central că a intrat la Marină cu ajutorul Securităţii.

Ciucă a spus că filmul a fost realizat, după ce Adamescu a trimis o scrisoare la cabinetul senatorial al preşedintelui PC Dan Voiculescu, în care şi-a exprimat dorinţa de a da amănunte cu privire la trecutul lui Băsescu de informator al Securităţii. Purtătorul de cuvînt al PC a mai spus că în film apar două nume - Despinoiu şi Toderică, iar dacă CNSAS le-ar fi cercetat acestora dosarele de Securitate, ar fi descoperit şi elemente privind trecutul de informator al Securităţii al lui Traian Băsescu. Potrivit lui Ciucă, PC a făcut cercetări în Monitorul Oficial şi a aflat că există un maior Nicolae Despinoiu în Constanţa, care ar fi făcut poliţie politică. PC va solicita, probabil săptămîna viitoare, CNSAS, să-i dea acces lui Adamescu la propriul dosar de securitate din 1972 şi să cerceteze dosarele lui Despinoiu şi Toderică din perioada în care Traian Băsescu a fost student la Institutul de Marină Civilă. Prezent ieri la Constanţa, vicepreşedintele PC Bogdan Pascu a declarat că persoana care a făcut dezvăluirile legate de trecutul lui Băsescu are o stare de sănătate precară, el considerînd că este timpul să facă un act de dreptate. “Nu ştiu de ce CNSAS-ul nu a făcut pînă acum public dosarul de informator al lui Traian Băsescu. Cred că rolul presei este să ceară acestei instituţii să fie transparentă şi să ne dezvăluie toate informaţiile, pentru că nu verdictul CNSAS contează. Important este ca oamenii să cunoască realitatea şi să decidă singuri care este adevărul”, a adăugat Pascu.