PDL îşi anunţă luni propunerile pentru şefii instituţiilor publice

În anumite instituţii publice au expirat mandatele celor numiţi de partide să ocupe funcţiile de conducere. Pentru a fi făcută rocada cu o nouă serie de conducători, formaţiunile politice trebuie să propună din nou candidaţi pe baza algoritmului parlamentar. PDL a anunţat că îşi va face cunoscute propunerile de candidaturi cel mai probabil luni, după Biroul Permanent Naţional (BPN). Luat la întrebări de presă, purtătorul de cuvânt al PDL Sever Voinescu, s-a limitat la a spune că partidul se află „în procesul de evaluare a unor posibile candidaturi”. Liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, a anunţat, miercuri, că Puterea a obţinut în urma unei \"împărţiri pe propriul plac\" funcţiile de conducere pentru câteva instituţii, încălcând algoritmul parlamentar: “Nu se respectă algoritmul politic. Puterea refuză să ia act că are doar 52% şi Opoziţia 48% şi liderii Coaliţiei majoritare au găsit de cuviinţă să împartă după propriul bun plac funcţiile. Nu este o premieră, vom discuta în USL ce atitudine politică vom avea. Toate funcţiile de conducere din şapte instituţii le-a luat PDL, inclusiv la Avocatul Poporului, care funcţie a fost luată fraudulos, nu prin negociere. Opoziţia nici măcar nu a apucat să solicite vreun post de conducere. Noi credem că ele trebuiau discutate la pachet, nu separat”. Instituţiile cu viitori preşedinţi PDL sunt Autoritatea Electorală Permanentă, CNSAS, CNCD, Avocatul Poporului, CNVM, CNA şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. “La CNSAS, Opoziţia are patru funcţii, Puterea are şapte. Vi se pare corect?”, a întrebat liderul PNL.