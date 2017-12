PD-L Kogălniceanu a încetat să existe

Conducerea PD-L din localitatea Mihail Kogălniceanu şi cîteva sute de membri ai formaţiunii politice s-au înscris, ieri, în PSD, demisionarii reclamînd politica dusă de Stelian Duţu, liderul organizaţiei judeţene Constanţa a PD-L. Practic, prin trecerea masivă a membrilor în PSD, conform declaraţiilor ex-preşedintelui filialei, Ion Scupra, organizaţia PD-L Kogălniceanu a încetat ieri să mai existe. Anunţul privind plecarea membrilor PD-L Kogălniceanu la PSD a fost făcut de prim-vicepreşedintele PSD, Constantinescu Nicuşor Daniel, în cadrul unei conferinţe de presă la care au mai participat liderul PSD al organizaţiei din Mihail Kogălniceanu, primarul Iosif Valer Mureşan, şi conducerea fostei filiale a pedeliştilor. \"Decizia este în interesul locuitorilor din comuna Mihail Kogălniceanu. Echipa este una puternică, fiind un adversar important pentru noi atît în alegerile din 2004, cît şi la cele europarlamentare. Membrii PD-L de la Kogălniceanu au demonstrat că, atunci cînd interesele comunei o cer, pot trece fără probleme peste ideologii şi dispute sterile politice, întrucît au votat împreună cu PSD în interesul comunei Mihail Kogălniceanu. Unele proiecte benefice pentru comunitate au fost finalizate, altele sînt în curs de finalizare\", a spus Constantinescu Nicuşor Daniel. La rîndul lui, primarul Iosif Valer Mureşan a afirmat că toţi consilierii PD-L, împreună cu Ion Scupra, au votat, de-a lungul timpului, toate proiectele importante pentru comună. Astfel, au fost renovate cele 14 unităţi şcolare din localitate, a fost introdusă reţeaua de gaze naturale şi s-a reabilitat sistemul de iluminat public. În opinia lui Mureşan, pedeliştii şi social democraţii nu au avut întotdeauna opinii convergente, însă asta s-a întîmplat în cazul unor programe de mai mică importanţă pentru comunitate. Fostul lider al PD-L Mihail Kogălniceanu, Ion Scupra, a spus că formaţiunea pe care a condus-o numără 700 de membri, iar 90 la sută dintre aceştia îl vor urma la PSD. El a afirmat că s-a simţit trădat atunci cînd nu a fost nominalizat drept candidat al PD-L la Primăria din localitate, deşi stătea cel mai bine în sondaje dintre colegii săi de partid. Mai mult, el a subliniat că, deşi se situează pe cea de-a doua poziţie în topul preferinţelor electoratului din Kogălniceanu, după candidatul PSD, Iosif Valer Mureşan, preşedintele PD-L Constanţa a impus la nivel local o candidată a partidului care nu depăşeşte nici măcar pragul electoral. \"Am creat această organizaţie cu echipa mea, deşi nu am avut sprijinul preşedintelui Stelian Duţu, care mai mult ne-a încurcat. M-am simţit trădat şi am făcut acest pas. Am ales să fiu alături de domnul Mureşan, să facem o echipă puternică pentru comunitate\", a spus Scupra. Constantinescu a precizat că fostul lider PD-L Mihail Kogălniceanu nu a pus condiţii la intrarea în partid şi nici organizaţia judeţeană a PSD Constanţa nu a făcut presiuni asupra sa. Conducerea judeţeană a PD-L Constanţa a refuzat deocamdată să facă vreun comentariu pe această temă. Contactat telefonic, purtătorul de cuvînt al partidului şi secretarul executiv al formaţiunii politice, Mihai Petre, a declarat: \"Întrucît cunosc foarte bine situaţia de la PD-L Mihail Kogălniceanu, nu pot face niciun comentariu deocamdată\".