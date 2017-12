PDL se dezice de Traian Băsescu?

Mai cu perdea, mai direct, preşedintele Traian Băsescu primeşte lovituri din toate părţile. Atunci când se face vorbire despre decizii politice, se pare că şeful statului nu este la fel de bine privit ca acum câţiva ani. Cel puţin aşa lasă să se înţeleagă chiar şi unii dintre membrii PDL. Dacă unii dintre ei mai că s-ar milogi în faţa lui Traian Băsescu să-şi întoarcă din nou faţa spre ei, alţii arată că se pot lipsi de capacitatea sa de lider. Vicepreşedintele PDL Ioan Oltean a declarat vineri că democrat-liberalii vor merge singuri la alegerile europarlamentare din 2014, fără a forma alianţe şi folosind însemnele cunoscute ale partidului: trandafirul şi culoarea portocalie. În plus, Oltean a afirmat că PDL va avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale, nefiind exclus să fie şi o personalitate din afara partidului, iar acesta va fi ales în urma unei „întreceri socialiste“, avansând ca termen pentru anunţarea candidatului sfârşitul anului. Mai mult, el a spus că nu mai este cazul să se vorbească „la nivelul PDL“ despre conflicte şi tensiuni, principala precupare a partidului fiind să facă „opoziţie serioasă“ împotriva USL.

POATE SE MAI GÂNDEŞTE Pe de altă parte, liderul grupului PDL din Camera Deputaţilor, Mircea Toader, a declarat, vineri, că speră ca preşedintele Traian Băsescu să revină asupra deciziei personale pe care acesta a luat-o în privinţa colaborării cu PDL. Toader a mai spus că Băsescu are propriile viziuni şi interpretări în ce priveşte PDL, dar şi că formaţiunea îi datorează acestuia faptul că a ajuns, în trecut, la guvernare. Toader a comentat şi apariţia Mişcării Populare, spunând că în opinia sa, această structură nu are vreo şansă să se impună ca partid dacă nu are o infrastructură bună şi liderii săi se bazează doar pe apariţii la televizor.