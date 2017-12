Pe cine ar dori PSD în funcția de premier, în locul lui Grindeanu

08:46:54 / 13 Iunie 2017

CELE TREI DIZGRATII

Romanii rabdatori au sperat si inca mai spera ca vor avea parte de oameni politici ceva mai competenti si mai cinstiti decat cei de care au avut parte pana acum . Se pare ca si speranta ramane fara viitor . Dupa atatea scandaluri si esecuri de natura politica si economica , vedem ca politicianistii sunt hotarati sa nu se schimbe nimic in bine . In loc sa vedem ca un partid se straduieste sa imbunatateasca actul de guvernare , sa selecteze si sa formeze un guvern care sa fie de folos natiunii , constatam ca se mentine tendinta ca in functiile cele mai inalte , mai importante sa fie numite personae obediente si cu o slaba pregatire ca sa nu puna in umbra , sa nu pericliteze pozitia sefului cel mare . Daca pana acum Dragnea s-a multumit sa aiba in suita personala doi ţucălari ca Tariceanu si Constantin , deranjat de firava independenta a lui Grindeanu , vrea sa adauge si o femeie de serviciu care sa curate mai bine toaleta politica a PSD . Daca e sa ne luam dupa gura lumii , si dupa legenda marului , una dintre cele trei , Fierea , Antena si Afrosiţa are sanse sa fie premier si celelalte doua vicepremier . Dragnea vrea sa se compromita cu orice pret , fapt care nu ne-ar deranja daca n-am fi noi cei ce suportam consecintele nefaste ale modului in care determina PSD sa faca politica . Noi ce sa mai facem , ce sa mai zicem . PSD am vrut , PSD am votat . Ca sa fim sinceri , chiar daca votam cu PNL soarta noastra ar fi fost aceeasi : bine si f.bine pentru cei putini si destepti , prost si f.prost pentru cei cei multi si prosti . Dar daca se va intampla un miracol si Grindeanu va castiga batalia ? Daca o va pierde inseamna ca merita sa fie schimbat .